Ежедневно в Москве проводится 18 тысяч исследований на коронавирус. Такую цифру привел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения лаборатории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади, где проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Обращаясь к ее сотрудникам, глава города сказал: "В критические времена на первый план часто выходят люди, о которых в обычной жизни мы практически не вспоминаем. Уже несколько недель работники многих медицинских лабораторий работают буквально без отдыха и сна, чтобы увеличить объемы тестирования на коронавирус. В кратчайшие сроки в Москве дополнительно развернуты 9 городских лабораторий. К тестированию начали присоединяться частные лаборатории. Общими усилиями мы увеличили объемы тестирования с нескольких сотен до 18 тысяч исследований в день. Это крайне важно для понимания реальной картины распространения инфекции, выявления зараженных людей и своевременного оказания помощи. В частности, мы обеспечили тестирование на коронавирус всех пациентов, поступающих в больницы с пневмонией".

Собянин поблагодарил медиков за их без преувеличения, по его словам, героический труд. Он напомнил, что до начала пандемии коронавирусной инфекции такие исследования в Москве проводили только две федеральные лаборатории - Противочумной центр и Федеральный центр гигиены и эпидемиологии. К настоящему времени они вышли на мощность порядка 3 тысяч исследований в сутки.

В помощь им в кратчайшие сроки открылись городские ПЦР-лаборатории, выполняющие сейчас порядка10 тысяч исследований на коронавирус в сутки - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ИКБ № 2, Диагностическом клиническом центре № 1, Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии, Диагностическом центре лабораторных исследований, ГКБ № 40 (Коммунарка), ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, ГКБ им. М.П. Кончаловского и в Морозовской детской больнице.

В городских лабораториях развернуто 36 комплектов современного оборудования. Лаборатории укомплектованы 250 квалифицированными специалистами - врачами, лабораторными техниками и медицинскими технологами, которые прошли дополнительное двухдневное обучение в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

К тестированию присоединились и две частные лаборатории - "Гемотест" и "Литех", которыевыполняют порядка 5 тысяч исследований в сутки.

Таким образом, 13 федеральных, городских и частных лабораторий в настоящее время проводят порядка 18 тыс. исследований на коронавирус в сутки.

Кроме того, начиная с 6 апреля 2020 г. желающие также могут сдать тесты на коронавирус на дому - их принимают специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора.

Всего начиная с 10 марта 2020 г. в Москве выполнено свыше 200 тыс. исследований для более 145 тыс. человек.