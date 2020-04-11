Ежедневно в Москве проводится 18 тысяч исследований на коронавирус

Обращаясь к ее сотрудникам, глава города сказал: "В критические времена на первый план часто выходят люди, о которых в обычной жизни мы практически не вспоминаем. Уже несколько недель работники многих медицинских лабораторий работают буквально без отдыха и сна, чтобы увеличить объемы тестирования на коронавирус. В кратчайшие сроки в Москве дополнительно развернуты 9 городских лабораторий. К тестированию начали присоединяться частные лаборатории. Общими усилиями мы увеличили объемы тестирования с нескольких сотен до 18 тысяч исследований в день. Это крайне важно для понимания реальной картины распространения инфекции, выявления зараженных людей и своевременного оказания помощи. В частности, мы обеспечили тестирование на коронавирус всех пациентов, поступающих в больницы с пневмонией".
Собянин поблагодарил медиков за их без преувеличения, по его словам, героический труд. Он напомнил, что до начала пандемии коронавирусной инфекции такие исследования в Москве проводили только две федеральные лаборатории - Противочумной центр и Федеральный центр гигиены и эпидемиологии. К настоящему времени они вышли на мощность порядка 3 тысяч исследований в сутки.
В помощь им в кратчайшие сроки открылись городские ПЦР-лаборатории, выполняющие сейчас порядка10 тысяч исследований на коронавирус в сутки - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ИКБ № 2, Диагностическом клиническом центре № 1, Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии, Диагностическом центре лабораторных исследований, ГКБ № 40 (Коммунарка), ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, ГКБ им. М.П. Кончаловского и в Морозовской детской больнице.
В городских лабораториях развернуто 36 комплектов современного оборудования. Лаборатории укомплектованы 250 квалифицированными специалистами - врачами, лабораторными техниками и медицинскими технологами, которые прошли дополнительное двухдневное обучение в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
К тестированию присоединились и две частные лаборатории - "Гемотест" и "Литех", которыевыполняют порядка 5 тысяч исследований в сутки.
Таким образом, 13 федеральных, городских и частных лабораторий в настоящее время проводят порядка 18 тыс. исследований на коронавирус в сутки.
Кроме того, начиная с 6 апреля 2020 г. желающие также могут сдать тесты на коронавирус на дому - их принимают специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора.
Всего начиная с 10 марта 2020 г. в Москве выполнено свыше 200 тыс. исследований для более 145 тыс. человек.