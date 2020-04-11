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11.04.2020 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На будущей неделе столицу ждут погодные качели

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Сегодня в Мсокве временами будут идти осадки в виде снега с дождем, температура воздуха будет на выше +5 градусов, но с понедельника погода улучшится. А к среде вновь похолодает. Подробности "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: iStock
В апреле в столице ждут теплую погоду

По данным метеоролога, сегодня в субботу редко будет появляться солнце, временами возможны сильные снежные заряды.

- Такая погода не характерна для начала апреля, воздух в столице в ночные часы был со знаком минус, днем воздух прогреется не выше +5, - рассказывает Позднякова. - Но вместо дождя, днем сегодня возможны снежные заряды. Это связано с тем, что на высоте в 1,5 км воздух остыл до -10 градусов, и даже перемешиваясь с приземными теплыми слоями, он остается холодным.

Впрочем, выпавший снег не задержится на земле, слишком хорошо почва уже прогрелась.

Завтра, по словам Поздняковой, на термометрах будет +7, а в понедельник воздух сможет прогреться до +15. Ночи станут теплыми. "Тепло долго не простоит, вообще, Москву на следующей неделе ожидают погодные качели, так в среду снова придет похолодание, аналогичное сегодняшнему, а на Пасху снова потеплеет", - сказала Позднякова.

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