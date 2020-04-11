Полиция усилила контроль на въездах в Москву

Московская полиция сегодня усилила контроль на въездах в столицу, на улицах патрули проверяют документы у редких прохожих.

Как убедился корреспондент "РГ", несколько патрулей ГИБДД несли службу на въезде со стороны Можайского шоссе.

Инспекторы останавливали отдельные автомобили. "Наряды контролируют передвижение, уточняют причины въезда в столицу", - отметили в пресс-службе московского ГУ МВД.

Также в круглосуточном режиме патрулируются все районы столицы, сообщают представители главка. Полицейские проверяют документы и проводят профилактические беседы. Такой патруль корреспондент "РГ", в частности, заметил на Тверской улице. Сотрудники МВД проверили справку с работы и продолжили патрулирование.

Напомним, что с понедельника, 13 апреля, москвичи смогут оформить цифровой пропуск на портале mos.ru. Для большинства тех, кто вынужден ездить на работу непрерывного цикла, он будет обязателен с 15 числа. Пропуск не нужен горожанам для похода в магазин, аптеку или прогулки с собакой.