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11.04.2020 20:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полиция усилила контроль на въездах в Москву

Текст: Сергей Бабкин

Московская полиция сегодня усилила контроль на въездах в столицу, на улицах патрули проверяют документы у редких прохожих.

Воробьев рассказал, как получить пропуск на передвижение по Подмосковью

Как убедился корреспондент "РГ", несколько патрулей ГИБДД несли службу на въезде со стороны Можайского шоссе.

Инспекторы останавливали отдельные автомобили. "Наряды контролируют передвижение, уточняют причины въезда в столицу", - отметили в пресс-службе московского ГУ МВД.

Также в круглосуточном режиме патрулируются все районы столицы, сообщают представители главка. Полицейские проверяют документы и проводят профилактические беседы. Такой патруль корреспондент "РГ", в частности, заметил на Тверской улице. Сотрудники МВД проверили справку с работы и продолжили патрулирование.

Напомним, что с понедельника, 13 апреля, москвичи смогут оформить цифровой пропуск на портале mos.ru. Для большинства тех, кто вынужден ездить на работу непрерывного цикла, он будет обязателен с 15 числа. Пропуск не нужен горожанам для похода в магазин, аптеку или прогулки с собакой.

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