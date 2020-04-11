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11.04.2020 16:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Проживание и питание в московских отелях для медиков будет бесплатным

Текст: Любовь Проценко
Медперсонал, который спасает жизни заболевших и работает в стационарах и поликлиниках над предотвращением массового распространения в городе коронавирусной инфекции, может бесплатно поселиться в отелях возле работы.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Врачам, медсестрам и другим сотрудникам там обеспечат все условия для труда и отдыха. Об этом сообщил "РГ" министр правительства Москвы руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Он рассказал: - Московские врачи сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Во многом благодаря их самоотверженной работе удаётся сдержать возникновение пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Наш долг обеспечить им максимально комфортные условия для работы и восстановления в этот непростой период.

Для обеспечения максимальной безопасности врачей, которые работают с заболевшими новой коронавирусной инфекцией гостиницы дополнительно провели переоборудование своих площадей. Проводятся там и дополнительные санитарные обработки номеров и мест общего пользования.

Проживание, питание и весь спектр услуг в гостиницах - полностью бесплатный. Все отели в городе пошли навстречу правительству Москвы и предоставили для проживания врачей минимальные цены. Оплатит их город грантами из резервного фонда столицы, исходя из фактического количества медицинских работников и дней их проживания в гостинице.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"В этот непростой период очень важно поддержать врачей. Мы им обеспечили все необходимые условия, чтобы полностью снять с них заботу о быте. Чтобы, находясь и вдали от дома, они чувствовали себя максимально комфортно", - сказал Константин Горяинов, вице-президент компании по операционной деятельности в России и странах СНГ Interstate Hotels & Resorts.

Отели для медиков находятся вблизи от стационаров и центров борьбы с COVID-19. Это Marriott "Гранд Отель", "Тверская" и "Новый Арбат", отели гостиничной сети AZIMUT "Смоленская", "Тульская" и "Олимпик", отели Holiday Inn "Селигерская", "Таганская" и Holiday Inn Express "Бауманская"; Sheraton Palace; Crowne Plaza Moscow World TradeCentre; Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya, гостиница KristInn, туристический гостиничный комплекс "Вега", гостиница "Салют", CourtyardMarriott "Павелецкая", "Националь", Hilton Moscow Leningradskaya и Radisson Blu "Олимпийский".

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