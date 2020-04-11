Система пропусков в Москве заработает 15 апреля, получить их можно с 13-го

Система цифровых пропусков в столице для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте заработает с 15 апреля, то есть с будущей среды. С этого дня наличие пропусков станет обязательным. Но начать их оформление можно будет уже с понедельника, 13 апреля.

По мнению городских властей, такая система позволит уменьшить количество людей, выходящих на улицу и пользующихся общественным транспортом. Мэр Москвы Сергей Собянин пишет в своем персональном блоге, что от этого напрямую зависит то, как город справится с пандемией коронавируса.

В то же время ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдать установленные правила и ограничения.

"На первый взгляд, система цифровых пропусков кажется сложной. Допускаю, что могут возникнуть какие-то технические проблемы. Давайте наберемся терпения. Уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему. К сожалению, это необходимость. Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни", - пишет Сергей Собянин.

Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Как уже сообщал департамент информационных технологий Москвы, пропуска будут представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволят идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Цифровые пропуска будут нескольких категорий. Первая предназначена для поездок на работу. Такой пропуск потребуется тем, чья организация продолжит работать и присутствие данного сотрудника на рабочем месте абсолютно необходимо. Эта же категория пропусков нужна для служебных разъездов, например, для доставки товаров курьерами. Срок действия цифрового пропуска для поездок на работу - до 30 апреля.

Вторая категория пропусков - для поездок в медицинские учреждения, в том числе в качестве сопровождающего лица. Такие пропуска нужны для поездки в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели таких пропусков не ограничено.

Третья категория - разовый пропуск для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности, в магазин, на дачу, на вокзал и так далее. Пропуск этой категории выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить такой пропуск можно будет дважды в неделю.

Чтобы выгулять собаку в пределах 100 метров от дома или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, пропуска не нужны.

Цифровой пропуск можно будет получить бесплатно тремя способами.

Способ первый: онлайн на mos.ru. Для этого пользователям нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу "Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы", ввести необходимые данные и подать заявку. Для передвижений на автомобиле потребуется указать его марку и номер, а если нужно ехать на общественном транспорте - понадобится номер карты "Тройка" или "Стрелка", а также а также ИНН организации или наименование медицинского учреждения, в которое вы направляетесь. Система отобразит на экране специальный код, который надо будет сохранить - записать, сфотографировать или сделать скриншот - и взять с собой. Одновременно пропуск вышлют на электронную почту.

Способ оформления цифрового пропуска второй- с помощью СМС на номер 7377. В сообщении надо указать код цели передвижения по городу (1 - для поездок на работу, 2 - для поездок в медицинское учреждение, 3 - иные цели), фамилию, имя и отчество того, кому необходим пропуск, серию и номер паспорта, номер машины или карты "Тройка"/"Стрелка" (при использовании), а также ИНН организации или наименование медицинского учреждения, в которое вы направляетесь.