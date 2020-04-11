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11.04.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сотрудников российских АЭС перевели на "казарменное положение"

Текст: Антон Валагин, Ангелина Еремина
Решением "Росэнергоатома" обслуживающие российские АЭС сотрудники какое-то время проведут в изоляции от внешнего мира: рядом с местом работы и на всем готовом. Из ведомственных профилакториев на работу и обратно их будет возить стерильный транспорт. О семьях позаботятся волонтеры. Специальные условия проживания для сотрудников введены до завершения пандемии. В одной из таких здавниц побывали корреспонденты "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сюда, в санаторий-профилакторий "Энергетик", что в пяти километрах от Нововоронежской АЭС, восьмого апреля заехали новые постояльцы. Отдыхающими их назвать трудно - это персонал, необходимый для бесперебойной и безопасной работы станции: дежурные и резервная смены.

Фото: Нововоронежская АЭС
Сотрудникам АЭС обеспечены безопасные условия работы и проживания

В санаторий атомщиков направляли исключительно с личного согласия. Перед заселением каждый сдал тест на коронавирус, результаты оказались отрицательными. Вместе с сотрудниками АЭС в добровольную изоляцию ушли еще 50 человек - обслуживающий персонал "Энергетика", медики и медсестры. Их здоровье тоже проверили - с тем же результатом.

Отдыхающих из профилактория распустили по домам еще 25 марта - после объявления всенародных выходных. Трое суток потребовалось, чтобы продезинфицировать корпуса и помещения, дорожки, тропинки - все уголки, где совсем недавно гуляли люди. Бригада работников в полной защите обрабатывала комнату за комнатой специальными аэрозолями. Асфальт на улице вымели и вымыли проточной водой. С этого момента на территорию никого не пускали. В таком хрустально-чистом состоянии "Энергетик" встретил новых постояльцев.

Кефир перед сном

Каждому из 132 сотрудников Нововоронежской АЭС, переведенных на казарменное положение, предоставлен отдельный номер со всеми удобствами. Круглосуточно к их услугам бильярдная, хорошо оборудованный спортзал, кинозал и библиотека. Можно играть в шахматы и настольный теннис, гонять в настольный футбол или наблюдать за белками, лебедями и другими животными, населяющими территорию "Энергетика". Правильно организовать досуг и укрепить дух после смены работникам помогает профессионал- затейник.

Фото: iStock
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Все расходы по проживанию в санатории, трехразовому питанию, культурному и медицинскому обслуживанию взял на себя концерн. Он же доставляет работников на работу и обратно - для этого между "Энергетиком" и электростанцией курсирует специальный автобус, который перед каждым рейсом дезинфицируют.

"Отличные условия. Удобная кровать, спал сегодня хорошо, - рассказал начальник смены АЭС Вячеслав Комаров. - Здесь достаточно много возможностей, чтобы занять себя в свободное время. И тренажеры, и бильярд, можно почитать или просто погулять. Территория очень красивая. Еще обещали караоке. Сегодня спеть не получится, уеду на смену. Но потом - обязательно. Есть и минусы, конечно. Сейчас интернет - половина нашей жизни, а в некоторых корпусах проблемы с Wi-Fi. Еще хотелось бы решить вопрос с бассейном".

Кормят энергетиков по высшему разряду: ежедневно новое меню, свежие фрукты и овощи. За калорийностью, витаминами и балансом блюд следит диетическая сестра. Распорядок работы столовой увязан с графиком дежурных смен АЭС. А в 21:00 всем дают кефир.

На территории нет ни ларьков, ни магазинов, но это и не нужно. Еды взрослому здоровому мужчине хватает. За здоровьем атомщиков наблюдают главврач санатория, терапевт и четыре медсестры. Они регулярно проверяют самочувствие всех, кто находится на территории, следят за чистотой помещений и общей эпидемиологической обстановкой.

Без права выхода

В обмен на полный пансион сотрудники обязаны оставаться в отведенных им пределах до особого распоряжения. Алкоголь в "Энергетике" тоже под запретом.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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"Мы все понимаем важность происходящего и ответственность каждого за возможное распространение коронавирусной инфекции, - продолжил Вячеслав Комаров. - Также мы понимаем, как непросто функционировать всей нашей отрасли. У меня дома остались жена и двое детей, как и у многих моих коллег. В разлуке нам будет непросто. Но есть телефон, интернет, видеосвязь. Тем более, это все - для безопасности АЭС и для каждого из нас". Профилакторий огорожен от внешнего мира крепким забором, увешанным камерами видеонаблюдения. На КПП круглосуточно дежурят сотрудники охранного предприятия, они всегда на связи со службой безопасности АЭС. Пеший проход через КПП запрещен.

Об оставшихся снаружи семьях позаботятся волонтеры - они возьмут на себя доставку продуктов и решение других бытовых проблем. Сейчас активисты молодежных организаций АЭС помогают пожилым и объясняют жителям Нововоронежа особенности поведения во время пандемии. Работают волонтеры в средствах индивидуальной защиты.

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