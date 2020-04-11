"Техноград" открыл новую образовательную программу он-лайн

Интерактивная платформа для обучения в режиме онлайн-образовательный комплекс "Техноград" дает бесплатный доступ к 70 мастер-классам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

Среди направлений, по которым можно заняться - звукорежиссура, операторское мастерство, технология продаж и маркетинг, веб-программирование, компьютерная графика, классическая живопись, английский язык. Наталья Сергунина так прокомментировала это событие:

- Онлайн-занятия помогут повысить уровень знаний, чтобы быть уверенными в своих силах и выдерживать конкуренцию на рынке труда. Составляя программу, методисты "Технограда" взяли за основу самые популярные направления за полтора года работы комплекса и дополнили их новыми - перспективными с точки зрения профессионального развития и трудоустройства.

Заниматься в "Технограде" могут пользователи вне зависимости от места жительства. Большинство мастер- классов рассчитаны на взрослых, но есть и для детей старше пяти лет. Расписание мастер-классов ежедневно обновляется. Узнать его и воспользоваться образовательными программами можно, зарегистрировавшись на сайте проекта.