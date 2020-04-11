В Москве около половины заболевших младше 45 лет

В столице подтверждены 1030 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. В настоящее время в городе зарегистрировано 8852 случая коронавируса.

Как отмечает штаб, 47,5% из новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45, 35,5% - от 46 до 65 и еще 12% старше 65 лет, причем почти 4% из них - старше 80. 5% заболевших - дети. Все пациенты взяты под врачебный контроль.

Напомню, в режиме повышенной готовности, в котором живет столица, до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Напомним

Выходить из квартиры можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.