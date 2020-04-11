В Москве помыли Триумфальную арку

В столице началась весенняя промывка памятников. Сегодня была помыта Триумфальная арка на Кутузовском проспекте. Работы по очистке сооружения от атмосферных загрязнений и копоти курировали специалисты Мосгорнаследия.

- Промывка Триумфальной арки - важное весеннее профилактическое мероприятие, в ходе которого специалисты очищают ее поверхность от всех загрязнений. Высота арки порядка 30 метров, поэтому для работы используют автовышку, позволяющую мастерам максимально тщательно промыть все элементы памятника. Самое сложное - промывка скульптурных композиций арки с большим количеством мелких деталей, каждая из которых требует к себе отдельного внимания. Для работ использовалось моющее средство с нейтральным щадящим составом и специальные мягкие кисти", - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Он напомнил, что арка является объектом культурного наследия регионального значения. Промывка была проведена под контролем реставраторов, работы проводили специалисты комплекса городского хозяйства ГУП " Гормост".

Напомним, что всего этой весной предстоит очистить от накопившейся за зиму грязи более 200 памятников.

Кстати

Арку соорудили в 1829-1834 годах по проекту архитектора Осипа Бове на площади Тверская застава в честь победы в Отечественной войне 1812 года. В 1936 году ее разобрали, а копию ворот соорудили уже в 1960-х годах под руководством архитектора-реставратора Владимира Либсона на Кутузовском, 2.