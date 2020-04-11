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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В оперативном штабе объяснили возникновение пробки из "скорых" в Химках

В оперативном штабе назвали причины возникновения пробки из карет скорой помощи возле клинического центра Федерального медико-биологического агентства в Химках.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Дело в большом потоке пациентов с коронавирусом, пояснили в штабе, значительно выросшем в последнее время.

При этом отмечается, что все столичные стационары и станции скорой помощи работают в усиленном режиме.

"Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам", - приводит сообщение оперштаба РИА Новости.

Всех больных поместят в стационар и окажут им медицинскую помощь, подчеркнули в штабе, подчеркнув, что помимо тринадцати городских стационаров заразившихся COVID-19 принимают частные больницы и федеральные станции.

На данный момент в РФ выявлено 13 584 случая заболевания COVID-19, более ста пациентов скончались, почти 1050 излечились.

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