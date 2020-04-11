В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина

Об этом сообщает пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы. В сообщении говорится, что в столице применяется лечение коронавирусных больных на дому. Жители дают на это письменное согласие и берут на себя обязательство не выходить из дома. Но всего за два последних дня при помощи технических средств установлено, что эти граждане самовольно покинули свои дома.

"Нарушители после получения постановления о штрафе в тот же день были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и Химках, где будут проходить лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов. Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы", - резюмировали в пресс-службе ОАТИ. Штраф в Москве за первое нарушение - 4 тысячи рублей.