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11.04.2020 12:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина

Текст: Любовь Проценко

Об этом сообщает пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы. В сообщении говорится, что в столице применяется лечение коронавирусных больных на дому. Жители дают на это письменное согласие и берут на себя обязательство не выходить из дома. Но всего за два последних дня при помощи технических средств установлено, что эти граждане самовольно покинули свои дома.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Нарушители после получения постановления о штрафе в тот же день были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и Химках, где будут проходить лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов. Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы", - резюмировали в пресс-службе ОАТИ. Штраф в Москве за первое нарушение - 4 тысячи рублей.

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