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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Москвы прояснили судьбу рабочих с остановленных строек

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Все рабочие с московских строек, которые будут остановлены с понедельника, будут обеспечены зарплатой и питанием. Об этом журналистам заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Рабочие на время ограничений будут находиться в местах своей постоянной дислокации, - подчеркнул заммэра. - Эти дни им будут оплачены".

Ранее глава города Сергей Собянин в числе прочих мер ввел временное ограничение на строительные работы в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Как отметил заммэра Бочкарев, с полуночи 13 января будут остановлены все стройки за исключением транспортных объектов (в основном речь идет о метро и железной дороге) и медицинских корпусов. В частности, в новой Москве достраивают инфекционную больницу, еще одна "медицинская" стройка ведется на территории НИИ имени Склифосовского.

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