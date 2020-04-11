За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

Больше всего случаев заражений по прежнему в Москве, на втором месте - Подмосковье, на третьем - Санкт- Петербург. В целом распределение по субъектам РФ такое:

1. Москва 1030

2. Московская область 152

3. Санкт-Петербург 80

4. Нижегородская область 33

5. Брянская область 26

6. Республика Дагестан 26

7. Республика Башкортостан 25

8. Республика Татарстан 23

9. Ульяновская область 22

10. Курская область 21

11. Красноярский край 21

12. Рязанская область 17

13. Ставропольский край 14

14. Краснодарский край 13

15. Свердловская область 13

16. Республика Калмыкия 9

17. Ростовская область 9

18. Ямало-Ненецкий АО 9

19. Чеченская Республика 8

20. Тюменская область 8

21. Алтайский край 8

22. Тверская область 7

23. Чувашская Республика 7

24. Новосибирская область 7

25. Владимирская область 6

26. Калужская область 6

27. Кировская область 6

28. Челябинская область 6

29. Орловская область 5

30. Ленинградская область 5

31. Волгоградская область 5

32. Камчатский край 5

33. Смоленская область 4

34. Липецкая область 3

35. Калининградская область 3

36. Кабардино-Балкарская Республика 3

37. Республика Хакасия 3

38. Республика Саха (Якутия) 3

39. Приморский край 3

40. Ивановская область 2

41. Иркутская область 2

42. Амурская область 2

43. Вологодская область 1

44. Самарская область 1

45. Саратовская область 1

46. Республика Бурятия 1

47. Кемеровская область 1

48. Хабаровский край 1

49. г. Севастополь 1

По стране зарегистрировано 13 584 больных коронавирусной инфекции в 82 регионах. Из больниц за прошедшие сутки выписаны 250 выздоровевших человек:

Москва - 149

Санкт-Петербург -31

Краснодарский край -10

Пермский край - 9

Свердловская область - 7

Московская область -3

Калининградская область -3

Ставропольский край -3

Тамбовская область - 3

Самарская область -3

Республика Саха (Якутия) - 3

Тульская область 2

Республика Бурятия - 2

Томская область 2

Новосибирская область - 2

Алтайский край -2

Мурманская область - 1

Республика Марий Эл - 1

Липецкая область - 1

Владимирская область - 1

Ханты-Мансийский АО - 1

Республика Башкортостан -1

Рязанская область - 1

Воронежская область - 1

Кировская область - 1

Хабаровский край - 1

Белгородская область - 1

Архангельская область - 1

Республика Мордовия -1

Калужская область -1

Новгородская область -1

Псковская область - 1.

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1045. Умерли за последние сутки 12 пациентов с коронавирусом:

Москва -8

Московская область - 1

Хабаровский край - 1

Ставропольский край - 1

Калининградская область - 1.

За весь период пандемии в стране умерли 106 человек.