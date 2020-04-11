Два вывозных рейса для россиян из Сеула запланированы на 12 апреля

Два вывозных рейса из столицы Южной Кореи во Владивосток и Хабаровск запланированы на воскресенье 12 апреля, сообщает на своей странице в Facebook Генеральное консульство РФ в Пусане.

По информации дипломатического ведомства, рейс Сеул - Владивосток состоится в 15.05 по местному времени, Сеул - Хабаровск - 16 часов.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу "живой очереди". После заполнения рейса будет сформирован список ожидания", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что если у человека на руках есть билет любой российской авиакомпании, который не был сдан, перелет осуществляется бесплатно. В остальных случаях - на платной основе.