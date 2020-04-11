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11.04.2020 16:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Двух жителей Перми с коронавирусом принудительно положили в больницу

Текст: Константин Бахарев

Пермский краевой суд принял решение о принудительной госпитализации девушки и мужчины с признаками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном суде.

У несовершеннолетней девушки, бывшей в контакте с гражданами, прибывшими из Вьетнама, во время предварительного лабораторного исследования был обнаружен коронавирус. Ей сразу же было предписано находиться в инфекционном отделении больницы для дальнейшей проверки. Однако пермячка отказалась от госпитализации.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Тогда представители Роспотребнадзора по Пермскому краю обратились в суд для решения вопроса об ее принудительной госпитализации. Мотовилихинский суд Перми принял такое решение, однако оно было обжаловано матерью девушки на том основании, что симптомы признаков заболевания у дочери не выявлены, и к тому же больница не сможет обеспечить соответствующее дочери питание и диету.

Но Пермский краевой суд оставил решение в силе, указав, что поставленный девушке диагноз свидетельствует о наличии у нее заболевания, при котором необходимы наблюдение и лечение в условиях стационара. Уклонение от лечения подвергает опасности жизнь и здоровье других граждан, затрагивает их права, свободы и законные интересы.

Доводы о том, что в больнице не будут обеспечены соответствующие питание и диета суд во внимание не принял.

Во втором случае молодой человек также отказался от госпитализации, хотя у него был найден коронавирус. Он был принудительно госпитализирован на основании иска регионального Роспотребнадзора. Все обращения пермяка в суд с жалобами были отклонены.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Распространение коронавируса COVID-19

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