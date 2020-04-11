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11.04.2020 13:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Общительных нижегородцев привлекли за нарушение режима самоизоляции

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вчера в отдел полиции №2 Нижнего Новгорода поступила жалоба от жителей улицы Обухова и Зеленодольской на шумную компанию молодых людей, нарушающую режим самоизоляции. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Для проверки на место выехал патруль. Полицейские заметили молодежь в районе улицы Спортивной и Обухова. Нарушители попытались скрыться, однако их задержали и доставили в отдел полиции. Возраст молодых людей - от 17 до 23 лет.

Нижегородцы объяснили, что встретились для того, чтобы пообщаться. В отношении нарушителей были составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". В связи с тем, что один из членов компании был несовершеннолетним, протокол об административном правонарушении получила его мать: по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

В ГУ МВД по региону "РГ" уточнили, что протоколы будут переданы в суд, который примет решение о наказании за указанные правонарушения.

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