В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение самоизоляции

Губернатор Нижегородской области утвердил перечень должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях о нарушении самоизоляции. Об этом сообщает правительство региона.

В их числе - представители Госжилинспекции, департамента региональной безопасности, инспекции Госстройнадзора, Гостехнадзора, комитета Госветнадзора, Госохотнадзора, департамента лесного хозяйства. В общей сложности это около 600 должностных лиц.

По словам главы региона, будут организованы совместные рейды представителей региональных органов власти и полиции.

- Конечно, пока в основном будет проводиться разъяснительная работа. Штрафы, предусмотренные федеральным законодательством, за нарушение региональных режимов повышенной готовности очень серьезные от 1000 до 30 000 рублей. Определять их размер будет суд, - пояснил Глеб Никитин.

Он напомнил, что самоизоляция - единственный способ предотвратить стремительное распространение вируса: если сохранится такой же уровень самоизоляции, как сейчас, то через пару недель в Нижегородской области будет 1600 заболевших.

- Сегодня нам подтвердили еще 32 случая заболевших, у нас уже 119 случаев. Мы их ожидали, на верификации находилось 40 проб. Отправили еще 39 новых. Количество зараженных увеличивается по нарастающей. Ситуация моделировалась заранее, врачи и вся система здравоохранения продолжают подготовку к возможному росту числа заболевших: разворачиваются койки, подключаются аппараты ИВЛ, оборудуется кислород. Единственное, что может дать время подготовиться - самоизоляция. Прошло много сигналов о том, что люди расслабились, начали выходить на детские площадки и так далее. Я вас призываю этого не делать, - написал Глеб Никитин у себя в Instagram.