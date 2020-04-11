В Удмуртии два населенных пункта закрыли на карантин по коронавирусу

В Удмуртии село Малая Пурга и деревню Баграш-Бигра Малопургинского района закрыли на карантин по коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Будет определен особый порядок пропуска автомобилей, естественно, мы обеспечим транзитный проезд, въезд и, при необходимости, выезд людей, которые там проживают, - сказал Бречалов.

По его словам, такие меры ввели, потому что одна из жительниц Баграш-Бигры нарушила режим самоизоляции, съездила в Ижевск, а когда вернулась домой, у нее появились симптомы заболевания. Женщина вызвала скорую помощь, которая госпитализировала ее в Малопургинскую районную больницу. При этом в медучреждении пациентку поместили в общий бокс.

Позже предварительный анализ подтвердил у нее коронавирус.

- Круг лиц, с которыми возможно контактировала заболевшая, достаточно большой. При этом мы считаем, что больницей в Малой Пурге, куда была госпитализирована заболевшая, также были допущены грубые нарушения и при транспортировке, и при ее размещении. Поэтому там проводятся карантинные мероприятия, - уточнил Бречалов.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом, трое уже выздоровели. Остальные находятся на лечении в Республиканской инфекционной клинической больнице.

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