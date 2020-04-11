Дипломаты запланировали три новых рейса из Таиланда в города Сибири

Объявлено о подготовке трех дополнительных рейсов для вывоза соотечественников, остающихся в Таиланде из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в посольстве России на территории Таиланда, самолеты совершат вылеты 12 и 14 апреля.

В частности завтра рейс SVR3620 доставит россиян из Бангкока в Красноярск, ориентировочное время вылета 19.35 по местному времени. Еще два рейса, S75702 и S76332, вылетят из столицы Таиланда в Новосибирск и Иркутск 14 апреля.

- Посольством под каждый рейс подготовлено специальное письмо, которое нужно распечатать, вписать свои имя и фамилию, а также номер заграничного паспорта, либо загрузить на мобильное устройство, и при необходимости предъявлять властям по ходу вашего следования в аэропорт Суванапум, - уточнили в дипломатическом ведомстве.

Ссылки на формы писем можно найти на сайте посольства. Специалисты напоминают, что количество мест на борту каждого самолета ограничено. Что касается завтрашнего рейса, перелет будет возможен только для жителей Красноярска и Красноярского края, списки формируются по принципу живой очереди. Причем если у туристов есть на руках несданный билет на рейс любой российской авиакомпании, перелет можно будет совершить бесплатно.