Школьники и учителя освоили дистанционное обучение без Интернета

Городским ребятам переходить на онлайн уроки было значительно легче, чем их сверстникам из глубинки. Там пришлось придумывать свои варианты, порой даже без участия интернета.

Загляни в почтовый ящик - там задание на дом

В Оренбургской области есть села, где до сих пор нет доступа в интернет, а кое-где - и мобильной связи. Здесь живут четыре процента жителей региона. Однако даже в таких экстремальных условиях педагоги умудрились организовать учебный процесс - с помощью стационарного телефона и… обычной почты.

"Учитель общается с детьми по проводному телефону. Если же и такой возможности нет, педагоги готовят для ребят домашние задания на бумаге, а потом разносят по почтовым ящикам, - рассказала начальник управления образования Новосергиевского района Наталья Стародубцева. - Еще один вариант - так называемые дежурные столы в школах. Они устанавливаются при входе, учителя оставляют там задания для учеников. Родители забирают их, а потом приносят выполненные работы".

Настоящим спасением для школяров из маленьких деревень, куда еще не дошли интернет-технологии, стали телеуроки, запущенные на канале ОРТ "Планета".

В министерстве образования области пояснили, что не планируют завершать учебный год досрочно: школам советуют активнее переходить на онлайн-режим. "Мы порекомендуем в первой четверти нового учебного года отвести больше времени на повторение и закрытие пробелов в знаниях, полученных ребятами", - пояснила замминистра образования Оренбуржья Нина Гордеева.

Одна удаленка - четыре варианта

В Алтайском крае тоже не будут сокращать учебный год из-за пандемии.

С 13 апреля более 275,5 тысячи школьников в регионе переводят на дистанционное обучение. Правда, не у всех алтайских ребятишек есть возможность подключиться к обучающим онлайн-площадкам и получать задания по интернету.

Как же теперь будут учиться дети в отдаленных селах? Например, в Большой Тихой, о которой много писала "Российская газета".

"Дистанционное - это не обязательно онлайн-обучение, - пояснил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. - В период пандемии важно, чтобы дети не контактировали с другими людьми вне семьи. Поэтому для обучения подойдут любые формы, которые минимизируют эти контакты. Это может быть и самостоятельная работа с учебниками и тетрадями, которую потом проверяют учителя".

Опрос семей и школ в Алтайском крае показал, что не все технически готовы к удаленному обучению. В небольших селах нет интернета, а в некоторых семьях - простейших гаджетов. Поэтому в региональном минобрнауки разработали четыре основных формы обучения, так что даже в одной школе и в одном классе дети будут учиться по-разному.

Первый вариант - полный онлайн, когда в семье есть гаджеты, интернет, а учителя и ученики умеют работать на федеральных и региональных онлайн-платформах.

Второй вариант - есть все, кроме гаджета у ребенка. Тогда школа может передать на время компьютеры или ноутбуки в семьи или организовать работу в малых группах в компьютерных классах, соблюдая санитарные нормы.

Третий вариант - есть гаджеты, но нет интернета: задания будут передавать с помощью флешек и дисков.

И четвертый, когда нет ничего. В этом случае детям передают задания на бумажных носителях, а потом собирают тетради для проверки. Можем также посоветовать присмотреться к опыту Оренбургской области.

"Мы постараемся использовать все возможные ресурсы - от электронного журнала в "Сетевом городе" до соцсетей и уроков на региональном канале телевидения, - пообещал Максим Костенко. - Учителя будут вести свои блоги в соцсетях. В отдаленных селах можно проводить и очное консультирование в школах, конечно, с соблюдением всех санитарных норм".

Корреспонденты "РГ" выяснили, как переходят на дистант дети из села Большая Тихая в Солонешенском районе. Напомним, что начальная школа здесь с сентября прошлого года не работает - нет педагога. Поэтому "Российская газета" подключалась к поиску учителя для Тихой. До карантина тихинских ребятишек возили в соседнее село Карпово, где они учились в средней школе и неделю жили кто в интернате, кто у родственников, а на выходные возвращались домой. Теперь местные школьники тоже должны перейти на дистант, но в Большой Тихой нет ни интернета, ни мобильной связи, да и стационарные телефоны есть не у многих.

"Раз в неделю в село будет приезжать учитель из Карповской школы и давать задания на неделю, - рассказала корреспонденту "РГ" и.о. председателя комитета по образованию Солонешенского района Ольга Головина. - А в следующий свой приезд - забирать на проверку тетради и консультировать ребят по пройденным самостоятельно темам".

Отдаленные села Карпово и Большая Тихая не вошли в число населенных пунктов Алтайского края, где введена самоизоляция. Поэтому учителя могут общаться с учениками, соблюдая принцип разобщенности. "Педагог будет консультировать детей по очереди, соблюдая дистанцию. А ребенку-инвалиду, который и до этого находился на домашнем обучении, задания и консультации будут передавать по стационарному телефону - благо он есть в семье. А потом родители передадут тетради на проверку", - пояснила Ольга Головина.

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