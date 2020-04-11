Муфтий Ингушетии умер после госпитализации с COVID-19

В Ингушетии в больнице скончался муфтий Абдурахман Мартазанов, госпитализированный с симптомами коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.

Накануне муфтий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, взятый у него первичный анализ на COVID-19 оказался положительным.

Абдурахман Мартазанов был избран главой Духовного центра мусульман Ингушетии 17 июля 2019 года, сменив Ису Хамхоева, который был муфтием республики 15 лет.

До своего избрания Мартазанов 20 лет был кадием, что означает особу высшего духовенства у мусульман.

Ранее "РГ" сообщала, что в регионе зарегистрировано 29 случаев коронавируса, один из пациентов скончался в больнице Назрани.