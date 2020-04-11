Царскосельский педагог написал песню про "волонтеров короны"

"Целый мир, мир огромный видит этих людей.

Волонтеры короны появились везде.

Всем оставшимся дома, сохранившим уют,

Волонтеры короны жизнь домой принесут", - такими словами начинается песня.

Александр Скворцов - поэт, актер и педагог, руководитель отдела культурно-массовых мероприятий Молодежного совета при администрации Пушкинского района, доцент кафедры естествознания НИИ географии, экологии и природопользования. А сейчас - еще и волонтер. Вместе с сотнями других добровольцев он помогает пенсионерам, соблюдающим самоизоляцию, покупать продукты и лекарства. Кстати, песня была написана непосредственно во время выполнения одного из волонтерских заказов.

- Пожилой паре понадобилась доставка лекарства из другого района города, и мне достался этот заказ. Пока ждал транспорт и ехал в нем - написал стихи. Вечером вернулся домой и записал песню, - рассказывает Александр. - Волонтерством в моем понимании этого слова занимаюсь достаточно давно. Потому что это состояние души, которое воспитывается с детства. Ведь это бесконечно дорого - уметь отдавать и радоваться просто потому, что кому-то стало лучше. Если людям лучше оттого, что ты живешь - значит, ты живешь не зря. Много лет мы с друзьями и единомышленниками придумывали и реализовывали различные добрые проекты. Например, скинуться, у кого сколько есть, и просто подарить женщинам цветы на улицах 8 марта. А 9 мая ежегодно проводим акцию памяти "Песенный десант" в Царском Селе.

Последняя фраза принципиальна. Александр считает себя не столько петербуржцем, сколько пушкинцем, а еще лучше - царскосельцем.

- Для меня (и, полагаю, для многих пушкинцев) Пушкин порой не ассоциируется с Пушкинским районом Петербурга. Это именно город Пушкин. Мы всегда говорили: "Выезжаю из Питера, еду в Пушкин". И это не какой-то снобизм. Но Пушкин, Царское Село - действительно особое место, - рассуждает поэт. - Здесь всегда и во всем проявляется атмосфера творчества в самых разнообразных его ипостасях: профессиональное, поэтическое, музыкальное... Оно витает в атмосфере города, в поведении, в простом общении, в самом царскосельском воздухе. Как писала Анна Ахматова: "Здесь столько лир повешено на ветки..." Лирика лирикой, но, безусловно, есть и свои трудности. Для меня как для "пеховолонтера" - это расстояние. Пушкинский район состоит ведь не только из Пушкина и Павловска. Это обширная территория, которая в условиях нынешнего ограничения работы транспорта становится порой весьма труднодоступной. Поэтому без машины иногда сложно.

Но... опять же родной город - родные люди. Приезжаешь на заявку - а из соседнего подъезда выходит человек, с которым вместе делаете литературные квартирники. Оказывается, у него есть машина, и он тоже волонтер. У нас прекрасная, отзывчивая волонтерская команда. Иногда бывает так: куратор скидывает в чат актуальную заявку, ты нажимаешь на кнопку ответа, и пока набираешь слово "беру" - заявку уже взяли два волонтера одновременно, и сейчас решают, кто из них поедет. А иногда едут вместе. Во всех районах есть прекрасные люди, добрая атмосфера и своя изюминка. Но все же: "Куда бы нас ни бросила судьбина / И счастие куда б ни повело, / Все те же мы: нам целый мир чужбина; / Отечество нам Царское Село".

Кстати

Согласно оперативным данным Смольного, на сегодня петербургскими волонтерами проекта #Мывместе выполнено 5324 заявки. За последние сутки от пожилых горожан поступило 418 обращений с просьбой о волонтерской помощи.

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.