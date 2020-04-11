Царскосельский педагог написал песню про "волонтеров короны"

Новости

В Астрахани запустят платформу для выдачи пропусков с QR-кодом 19:02
Макрон поддерживает закрытие границ Шенгенской зоны до сентября 18:44
Хоккеист "Эдмонтона" умер в возрасте 25 лет 18:33
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и отправится в НХЛ 18:29
Команда Лукашенко вновь стала лидером хоккейного турнира 18:08
РВИО публикует документы о нацистских преступлениях в Европе 17:40
В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медицинского работника 17:34
Актриса фильмов ужасов Хилари Хит умерла от коронавируса 17:34
Умер актер из "Госпиталя МЭШ" Тимоти Браун 17:32
Жителям Чечни раздадут 400 тысяч медицинских масок 17:31
Муфтий Ингушетии умер после госпитализации с COVID-19 17:23
В Москве помыли Триумфальную арку 17:17
Появилась альтернативная сцена гибели Черной вдовы 17:08
Доктор Мясников: В России лучшие в мире показатели по излечению от коронавируса 16:57
Disney перезапустит мультфильм "Робин Гуд" для онлайн-проката 16:55
Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры по борьбе с COVID-19 16:47
Двух жителей Перми с коронавирусом принудительно положили в больницу 16:40
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы 16:39
Вакцину против коронавируса COVID-19 обещали к сентябрю 16:38
Челябинских ветеранов МВД поддержали продуктовыми наборами 16:35
В Смоленске умер первый пациент с коронавирусом 16:35
УАЗ "Вагон". Нереализованная замена для "Козлика" 16:27
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке 16:13
Психологи связали одиночество со стремлением к большим деньгам 16:12
В Индии впервые за тридцать лет стали видны вершины Гималаев 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 19:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Царскосельский педагог написал песню про "волонтеров короны"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Житель Пушкина Александр Скворцов написал песню "Волонтеры короны", посвященную работе добровольцев проекта #Мывместе (акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса), и выложил в соцсети видеоролик, где исполняет ее под гитару.
Александр Скворцов, поэт, актер, педагог и волонтер. Фото: Архив Александра Скворцова Александр Скворцов, поэт, актер, педагог и волонтер. Фото: Архив Александра Скворцова
Александр Скворцов, поэт, актер, педагог и волонтер. Фото: Архив Александра Скворцова

"Целый мир, мир огромный видит этих людей.

Волонтеры короны появились везде.

Всем оставшимся дома, сохранившим уют,

Волонтеры короны жизнь домой принесут", - такими словами начинается песня.

Фото: iStock
Петербургские автомеханики бесплатно помогут автоволонтерам

Александр Скворцов - поэт, актер и педагог, руководитель отдела культурно-массовых мероприятий Молодежного совета при администрации Пушкинского района, доцент кафедры естествознания НИИ географии, экологии и природопользования. А сейчас - еще и волонтер. Вместе с сотнями других добровольцев он помогает пенсионерам, соблюдающим самоизоляцию, покупать продукты и лекарства. Кстати, песня была написана непосредственно во время выполнения одного из волонтерских заказов.

- Пожилой паре понадобилась доставка лекарства из другого района города, и мне достался этот заказ. Пока ждал транспорт и ехал в нем - написал стихи. Вечером вернулся домой и записал песню, - рассказывает Александр. - Волонтерством в моем понимании этого слова занимаюсь достаточно давно. Потому что это состояние души, которое воспитывается с детства. Ведь это бесконечно дорого - уметь отдавать и радоваться просто потому, что кому-то стало лучше. Если людям лучше оттого, что ты живешь - значит, ты живешь не зря. Много лет мы с друзьями и единомышленниками придумывали и реализовывали различные добрые проекты. Например, скинуться, у кого сколько есть, и просто подарить женщинам цветы на улицах 8 марта. А 9 мая ежегодно проводим акцию памяти "Песенный десант" в Царском Селе.

Последняя фраза принципиальна. Александр считает себя не столько петербуржцем, сколько пушкинцем, а еще лучше - царскосельцем.

Фото: Пресс-служба Фонда продовольствия "Русь"
Пожилые петербуржцы получат продуктовые наборы от проекта #Мывместе

- Для меня (и, полагаю, для многих пушкинцев) Пушкин порой не ассоциируется с Пушкинским районом Петербурга. Это именно город Пушкин. Мы всегда говорили: "Выезжаю из Питера, еду в Пушкин". И это не какой-то снобизм. Но Пушкин, Царское Село - действительно особое место, - рассуждает поэт. - Здесь всегда и во всем проявляется атмосфера творчества в самых разнообразных его ипостасях: профессиональное, поэтическое, музыкальное... Оно витает в атмосфере города, в поведении, в простом общении, в самом царскосельском воздухе. Как писала Анна Ахматова: "Здесь столько лир повешено на ветки..." Лирика лирикой, но, безусловно, есть и свои трудности. Для меня как для "пеховолонтера" - это расстояние. Пушкинский район состоит ведь не только из Пушкина и Павловска. Это обширная территория, которая в условиях нынешнего ограничения работы транспорта становится порой весьма труднодоступной. Поэтому без машины иногда сложно.

Но... опять же родной город - родные люди. Приезжаешь на заявку - а из соседнего подъезда выходит человек, с которым вместе делаете литературные квартирники. Оказывается, у него есть машина, и он тоже волонтер. У нас прекрасная, отзывчивая волонтерская команда. Иногда бывает так: куратор скидывает в чат актуальную заявку, ты нажимаешь на кнопку ответа, и пока набираешь слово "беру" - заявку уже взяли два волонтера одновременно, и сейчас решают, кто из них поедет. А иногда едут вместе. Во всех районах есть прекрасные люди, добрая атмосфера и своя изюминка. Но все же: "Куда бы нас ни бросила судьбина / И счастие куда б ни повело, / Все те же мы: нам целый мир чужбина; / Отечество нам Царское Село".

Кстати

Согласно оперативным данным Смольного, на сегодня петербургскими волонтерами проекта #Мывместе выполнено 5324 заявки. За последние сутки от пожилых горожан поступило 418 обращений с просьбой о волонтерской помощи.

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Общество Соцсфера Соцзащита Культура Музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики
Песков рассказал об отменном здоровье президента России
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ