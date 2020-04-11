Около 15 миллионов человек посетили Эрмитаж за две недели карантина. Как во времена эпидемии живет один из величайших российских и мировых музеев и какой философии придерживается, "РГ" рассказывает директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- За две недели на карантине мы собрали уже около 15 миллионов просмотров в соцсетях и на сайте. Такого у нас никогда не было! Что же у нас происходит?

Каждый день, открывая Эрмитаж в режиме онлайн, мы объявляем программу на день. У каждого дня своя тема, к которой прилагается 5 видео. Это фильмы из наших серий "Эрмитажная академия", "Смотритель в Эрмитаже", "Мой Эрмитаж".

И зрителям еще надо выбрать между ними и премьерными показами, которые у нас тоже случаются каждый день. За несколько дней до начала карантина нам - ценою диких усилий - удалось снять несколько десятков лекций, экскурсий, сюжетов, которые теперь и стали нашими ежедневными премьерами. Так, можно посмотреть видео о всех наших выставках, начиная с "Это сам Потемкин" и заканчивая выставками фарфора, ордена св. Георгия, художественной кожи, корейского искусства ( которая, кстати, открылась уже во время карантина), Архитектурного бюро "Студия 44", памяти великого князя Сергея Александровича. Кто не успел посмотреть, пусть не волнуется, премьерные показы еще будут повторяться.

Философия нашей жизни на карантине, прежде всего, практическая. Мы активно осваиваем бесконтактные коммуникации (которые вообще-то очень в духе XXI века) и проверяем, насколько виртуальность и подлинность превосходят друг друга.

Наша общая позиция всем давно известна: виртуально - это красиво, но подлинник в 100 раз лучше. Но во время карантина связи между виртуальностью и подлинностью усложняются. И мы сейчас все это для себя выясняем.

Но это не игры вокруг музейных вещей, не пир во время чумы, нет. Мы стараемся создать для зрителя подобие прямого и настоящего общения с Эрмитажем. Не гламурного, а как будто вы действительно попали к нам в музей.

Для этого мы, во-первых, рассказываем, как он работает. Карантин, конечно, вывел на первый план задачу обеспечения безопасности коллекции - самой разной, от физической до климатической. Вон, в Голландии, пользуясь корановирусом, картину Ван Гога украли. Наша служба безопасности охраняет музей с помощью новейших средств и технологий, все время осматривая экспозиции и выставки с помощью электроники. А хранители следят за этим на удаленке и составляют акты проверки, как это делается в музее в нормальное время.

Но охраной и проверками дело не исчерпывается. Мы, конечно, не можем не представлять свою коллекцию. И поэтому решили съемки пустых залов, которые проводит служба безопасности, с комментариями сотрудников Эрмитажа превращать в подобие лекций "на удаленке". И эти почти эфемерные съемки - через 34 часа запись уничтожается, и живой комментарий вместе с нею - неожиданно стали пользоваться громадным успехом. Особенно в Instagram, где прямое общение - одно из главных достоинств.

А вообще идею медленного наблюдения за музеем и его зрителем мы в свое время обсуждали еще с Александром Сокуровым. И воплотили. У нас три камеры 24 часа показывают: одна - Дворцовую площадь, другая - двор Эрмитажа, третья - Залы Рафаэля, Мадонну Конестабиле, Святое семейство и Мальчика на дельфине. Этот медленный осмотр - не просто фокус, а очень важная вещь. Увидеть, как все это выглядит утром, вечером, ночью, как на площади появляются и исчезают люди…

Очень ко времени мы сняли вместе с Apple фильм, который без перерыва показывает Эрмитаж 5 часов 25 минут. Это тоже похоже на "медленное чтение".

В музее сейчас можно послушать и посмотреть более углубленные, чем обычно, обзорные и тематические экскурсии.

А учитывая, что Эрмитаж - глобальный музей, и в нем много зрителей, говорящих на разных языках, мы решили сделать еще экскурсии на итальянском, английском и китайском языках. Успех у них был очень большой, итальянцы благодарили - мэр Венеции чуть ли не со слезами на глазах, и уже без слез - министр культуры Италии. Английские друзья нам тоже очень благодарны за это.

Правда, некоторые комментарии российских зрителей сначала были довольно агрессивными: с какой стати мне, русскому человеку, смотреть экскурсию на итальянском? (Хотя на русском языке эти экскурсии у нас тоже есть). Но постепенно и у них возникло ощущение, что в этих экскурсиях что-то есть, даже если ты не знаешь итальянского. И теперь вместо обид появляется гордость: как хорошо, что наш Эрмитаж обращается ко всему миру!

В соцсетях интерактивность на экскурсии, лекции, семинары очень большая. На сайте же очень востребованы виртуальные прогулки, во время которых можно "обойти" практически все залы Эрмитажа, а также видеорассказы о нашем хранилище и реставрационных мастерских в Старой Деревне.

Так, вокруг Эрмитажа создалось нечто подобное эрмитажному ТВ с целой программой и особой философией. И набрались 15 миллионов просмотров в соцсетях и на сайте, которых у нас никогда не было. Реальных посетителей у нас всего 5 миллионов в год. Понятно, что не все из этих 15 миллионов настоящие посетители музея, но тем не менее это очень много.

У нас есть и неожиданные открытия. Оказалось, что карантин - это и время воплощения мечты.

Например, мечты хранителя о пустом музее, в котором никого нет, и ты можешь идти, куда хочешь и что хочешь делать. Но воплощенная мечта - это всегда дополнительная проблема. Вдруг оказалось, что когда музей очень долго стоит пустой, без посетителей, ему (музею) не очень хорошо.

Еще одна сбывшаяся мечта: в карантин в музее все можно увидеть бесплатно. Но сразу возникают вопросы авторских прав при воспроизведении. Для музеев они решаются не так сложно, а вот театрам приходится страдать от тирании агентств, защищающих авторские права, и являющейся большим тормозом в обеспечении доступности культуры. Другая воплотившаяся мечта - это музей без очереди. Пожалуйста, смотри, что угодно. Но вдруг обнаруживается утраченная современным зрителем глубина понимания. Это видно по тем же комментариям посетителей. Люди очень привыкли к своего рода фаст-фуду - коротким обзорным экскурсиям от гидов туристических компаний: раз-два-три-четыре, цари, картины, рембрандты-рубенсы, Николай первый, пробежали - и все. Мы в Эрмитаже такого не предлагаем. Мы предлагаем деликатесы. И встречи с нашими профессиональными экскурсоводами и хранителями (которые каждый день касаются бесценных вещей) - это совсем другая вещь. И снова становится важен жанр медленного рассказа, и нам надо думать, как воспитывать сложного посетителя.

Мы, конечно, в карантине анализируем зрителей. Я каждый день смотрю почти все отзывы, и вижу, что они стали более интересными. Когда музей открыт, нам все время пишут жалобы: очередь в гардероб, мне нагрубили. А сейчас люди откликаются на то, что видят. И надо сказать, что степень добра у людей, судя по отзывам - огромная.

У нас сейчас есть возможность также проанализировать и свою просветительскую работу - разные типы и стили лекций, экскурсий, рассказов, показов - быстрых, долгих, мелких, крупных.

Наши экскурсоводы приучаются к тому, что им обычно кажется неправильным - к записям и трансляциям в ущерб живому общению. И вот это сочетание живого и электронного общения тоже очень важный для нас опыт.

Мы не забываем о заботах Союза музеев России, и стараемся рассказать о чужих музеях. В наших соцсетях мы показали заранее снятые видеосюжеты про музей "Петербургская акватория" и музей моделей железнодорожных мостов. Сейчас очень важно привлечь внимание к небольшим музеям, у которых нет госсубсидий, и им особенно худо. И тем более важно, чтобы люди о них не забыли к моменту, когда они откроются.

Как Президент Союза музеев я сделал специальное обращение к руководителям субъектов федерации и ведомств с обоснованием необходимости поддержки ведомственных и муниципальных музеев. Мы должны напомнить о важности музеев, подчиненных местной власти, у которой всегда много всяких других дел, или находящихся внутри ведомств.

Мы стараемся что-то менять и в финансировании музеев. Думаем вместе с Министерством культуры - я писал об этом ряд писем, - как изменить госзаказ. Сейчас, когда нет посетителей, особенно ясно, что их количество - не главный критерий.

Стараемся пересмотреть и свое отношение к вопросам госфинансирования. Хотим понять, что именно государство должно финансировать обязательно и независимо от того, есть у музея свои доходы или нет. Думаю, что результаты наших размышлений на эту тему будут очень важными.

Время, которое мы сейчас переживаем, мне напоминает 90-е годы. Денег нет, доходы падают, ситуация неясная, и все меняется чуть ли не каждый день. И нельзя принять решение, оглядываясь (как мы это уже привыкли делать) лишь на инструкции сверху. Нужны свои и очень быстрые.

У нас, конечно, сейчас не война, но опыт блокады, как и опыт свердловской эвакуации, в каких-то своих частях снова оказывается актуальным. Недавно вспоминали распорядок дня в Свердловске, и как там каждый день проверяли наличие вещей. Высокая дисциплина, сочетание занятий наукой и хранения, все это весьма кстати и для системы удаленной работы. И как жаловаться, что нас расхолаживает сидение дома, зная, что люди и в бомбоубежищах Эрмитажа занимались наукой.

Наша громадная эрмитажная онлайн-программа, при всей своей внешней непохожести, корнями восходит к тому, что было заложено в блокаду, когда устраивались экскурсии по залам, где висели только пустые рамы, или праздновались юбилеи Навои и Низами. Мы снова понимаем, что важно не только существовать, но и демонстрировать миру то, как музеи живут в столь сложных условиях.