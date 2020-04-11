В Петербурге клинику закрыли на карантин из-за коронавируса

Институт травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге закрыли из-за коронавируса, сообщает официальный сайт клиники. НМИЦ не будет принимать пациентов до 23 апреля.

В сообщении не уточняется, обнаружены ли зараженные вирусом COVID-19 среди пациентов или медиков, работающих в этом учреждении. Однако подчеркивается, что, по мнению врачей, в сегодняшней ситуации они не имеют права подвергать угрозе многочисленных пациентов. "Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение об объявлении Всемирной организацией здравоохранения от 12.03.2020 коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией", - подчеркивается в сообщении на сайте НМИЦ. Институт Вредена приостанавливает свою работу временно, до особого распоряжения Роспотребнадзора по снятию карантина.

Напомним, что институт Вредена был создан в 1906 году и сегодня это - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии. Основными направлениями работы института являются эндопротезирование суставов, микрохирургия, лечение травм и их последствий, а также многие другие разделы в области травматологии.