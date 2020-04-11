Власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей Евро-2020

Власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году и уведомили об этом Российский футбольный союз и Союз европейских футбольных ассоциаций.

"Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении", - сказал ТАСС вице-губернатор города Владимир Кириллов.

По его словам, еще в конце марта об этом губернатор Санкт-Петербурга уведомил РФС и оргкомитет УЕФА, в котором сообщил о том, что город готов принят матчи Евро-2020 на ранее заключенных условиях.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило о том, что некоторые города могут быть исключены из числа хозяев турнира по экономическим причинам. По данным издания речь идет о Риме и Бильбао, поскольку Италия и Испания сильнее всего пострадали из-за пандемии коронавируса. Впрочем, в УЕФА эту информацию не подтвердили.

Изначально турнир должен пройти в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.