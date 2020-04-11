Новости

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке 16:13
Психологи связали одиночество со стремлением к большим деньгам 16:12
В Индии впервые за тридцать лет стали видны вершины Гималаев 16:06
Песков отметил русофобию в США на фоне диалога Путина и Трампа 16:02
Жителю Краснодара грозит два года за попытку продать спецпропуск 16:00
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы 15:54
Видео: боясь коронавируса, австралиец вывозит мусор на мини-танке 15:50
На Кубани потушили крупный лесной пожар 15:33
В Австрии с 14 апреля откроется розничная торговля 15:31
Как правильно и безопасно совершить разворот 15:06
Возвращение "Друзей" временно отменили из-за пандемии 15:01
Глава минздрава Калмыкии выйдет на работу в инфекционный госпиталь 15:00
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19 14:59
Уральское НПО раскрыло подробности доставки космонавтов на МКС 14:57
Генетики: в разных частях света коронавирус мутировал по-разному 14:52
Верховный суд разъяснит применение законов о наказании за нарушение самоизоляции 14:51
Экипажи двух фрегатов ЧФ после карантина вернулись в Севастополь 14:49
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч 14:44
Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах начнутся в конце июня 14:43
В Минздраве рассказали о роли морской соли в лечении коронавируса 14:36
Сергей Шнуров посвятил новую песню врачам-супергероям 14:35
YouTube удалил интервью главврача больницы в Коммунарке каналу RT 14:28
Песков рассказал об отменном здоровье президента России 14:20
Самостоятельно победившая коронавирус Куриленко призвала носить маски 14:07
"Маша и Медведь" в новой серии расскажут про самоизоляцию 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава минздрава Калмыкии выйдет на работу в инфекционный госпиталь

Текст: Руслан Мельников

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов заявил о своем решении выйти на работу в новый инфекционный госпиталь, предназначенный для пациентов, заразившихся коронавирусом.

Как уточнил глава ведомства в своем видеообращении, этот госпиталь будет действовать на базе республиканского наркологического диспансера. Там уже установлены кровати и необходимое оборудование, а также сформирован штат, в который входят сотрудники различных лечебных учреждений, прошедшие соответствующий курс подготовки.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Калмыкии выписали первых пациентов, излечившихся от коронавируса

"Сразу, чтобы не было никаких слухов и недомолвок, хочу предупредить, что я принял решение: я также заступаю на работу на 14 дней в этом госпитале. Мое решение, на мой взгляд, просто и понятно. Врачи-инфекционисты работают, согласно долгу и своей профессии. И для того, чтобы направлять людей - врачей, медсестер, санитарок - в инфекционный госпиталь, я должен иметь на это моральное право. Считаю, что таким правом я буду обладать, только если сам наравне с ними, в одинаковых условиях, отработаю хотя бы один полный цикл, который положено отработать", - объясняет Юрий Кикенов.

Министр подчеркивает, что такое решение он принял сам, без чьего либо принуждения. Кроме того, Юрий Кикенов сообщил о намерении освещать ситуацию с коронавирусом в республике из нового госпиталя.

Жители республики уже комментируют в соцсетях решение министра. При этом отзывы поступают неоднозначные. "Это как генералу идти в атаку впереди солдат... неуместное геройство в данной ситуации", - считает один из пользователей. Однако большая часть все же высказывает восхищение поступком главы республиканского минздрава. "Здоровья и терпения нашему министру здравоохранения! Наш министр настоящий герой. Полностью поддерживаю ваше решение - так поступить может только настоящий мужчина, патриот своей Родины, а самое главное - Врач с большой буквы. Берегите себя!" - пишут пользователи сети.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия COVID-19. Мы справимся! РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы
Песков назвал абсолютный приоритет для Путина
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики
Песков рассказал об отменном здоровье президента России
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ