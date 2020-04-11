Глава минздрава Калмыкии выйдет на работу в инфекционный госпиталь

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов заявил о своем решении выйти на работу в новый инфекционный госпиталь, предназначенный для пациентов, заразившихся коронавирусом.

Как уточнил глава ведомства в своем видеообращении, этот госпиталь будет действовать на базе республиканского наркологического диспансера. Там уже установлены кровати и необходимое оборудование, а также сформирован штат, в который входят сотрудники различных лечебных учреждений, прошедшие соответствующий курс подготовки.

"Сразу, чтобы не было никаких слухов и недомолвок, хочу предупредить, что я принял решение: я также заступаю на работу на 14 дней в этом госпитале. Мое решение, на мой взгляд, просто и понятно. Врачи-инфекционисты работают, согласно долгу и своей профессии. И для того, чтобы направлять людей - врачей, медсестер, санитарок - в инфекционный госпиталь, я должен иметь на это моральное право. Считаю, что таким правом я буду обладать, только если сам наравне с ними, в одинаковых условиях, отработаю хотя бы один полный цикл, который положено отработать", - объясняет Юрий Кикенов.

Министр подчеркивает, что такое решение он принял сам, без чьего либо принуждения. Кроме того, Юрий Кикенов сообщил о намерении освещать ситуацию с коронавирусом в республике из нового госпиталя.

Жители республики уже комментируют в соцсетях решение министра. При этом отзывы поступают неоднозначные. "Это как генералу идти в атаку впереди солдат... неуместное геройство в данной ситуации", - считает один из пользователей. Однако большая часть все же высказывает восхищение поступком главы республиканского минздрава. "Здоровья и терпения нашему министру здравоохранения! Наш министр настоящий герой. Полностью поддерживаю ваше решение - так поступить может только настоящий мужчина, патриот своей Родины, а самое главное - Врач с большой буквы. Берегите себя!" - пишут пользователи сети.