Митрополит Меркурий рассказал, как праздновать Пасху в самоизоляции

На кануне Вербного воскресения и Страстной седмицы митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий призвал верующих остаться дома.

"Мы привыкли в праздник Вербного воскресенья, в Страстную седмицу, в Пасху идти в храм, участвовать в таинствах церкви, освящать куличи и пасхи. Мы следовали этим благочестивым обычаям из года в год, и не было нам в том никаких препятствий, но сегодня Бог положил пройти через иной опыт переживания этих святых дней", - сказал митрополит Меркурий.

Владыка донской митрополии обратил внимание на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе и риск распространения смертельной инфекции.

"Наши предки говорили так: "Нужда закон меняет". Мы сейчас находимся в том положении, когда привычный уклад жизни, в том числе и церковной, понуждает нас изменить этот закон. Господь говорит в Евангелие "не человек для субботы, а суббота для человека", потому ни наши привычки, ни обычаи, пусть даже самые возвышенные и благочестивые, должны стоять в центре христианской жизни, а прежде всего человек", - сказал владыка.

Митрополит призвал верующих прислушаться к слову патриарха Кирилла, и последовать указаниям президента России - остаться дома.

"Воздержитесь в эти святые дни от многолюдных церковных служб. Проявите смирение и мудрость, ибо гордым бог противится, а смиренным дает благодать", - подчеркнул митрополит Меркурий.

Владыка призвал следовать духовным заветам и провести святые праздники в молитве и духовном самосовершенствовании. Он также обратил внимание, что решение обратиться с просьбой к верующим далось ему нелегко.

"Я знаю, что многие меня осудят, но лучше осудите меня за просьбу воздержаться от привычного нам уклада церковной жизни, чем потом вы будете проклинать меня за гробы своих близких, которые понесут по нашим улицам, как плод непослушания священноначалию и властям", - сказал митрополит.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора на 10 апреля в Ростовской области у 29 человек подтвержден диагноз СOVID-19. Один из пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кстати

Дабы верующие смогли принять участие в литургии на Вербное воскресенье организована прямая трансляция из ростовского Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Передача начнется 12 апреля в 09:30 на телеканале "Дон-24" и радио "ФМ-на-Дону".

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