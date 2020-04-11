На Кубани разрешили ездить днем на машине и гулять с детьми около дома

В оперативном штабе Кубани разъяснили новый режим карантина, который вводится завтра и будет действовать с 0.00 12 апреля до 0.00 18 апреля. Постановление об этом накануне подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

"Пропуска на автомобили внутри муниципалитетов отменяются с 10 до 16 часов, - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте краевой администрации. - В это время дня можно передвигаться на автомобиле внутри городов и районов для решения накопившихся дел, например, съездить на открывшееся СТО для ремонта, в супермаркет или на продовольственный рынок, проверить состояние дачи, если она внутри района/города. При этом сотрудники ГИБДД могут остановить транспортное средство, чтобы уточнить цель поездки".

В остальное время режим сохраняется прежний: до 10.00 и после 16.00 передвижение на автомобиле возможно только при наличии пропуска до места работы или домой. Без пропуска - только в случае крайней необходимости.

Общественный транспорт продолжит работу только в утренние и вечерние часы - с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00.

Пропуска для пешеходов по-прежнему обязательны. Исключением являются поход в ближайший магазин или аптеку.

Кроме того, есть еще смягчения режима: родителям с маленькими детьми разрешено совершать прогулки вдоль многоквартирных домов вне игровых площадок с соблюдением социальной дистанции. Массовые скопления людей на улицах по-прежнему не допускаются.

"Полномочия по принятию решений об открытии и режиме работы ярмарок и рынков продовольственных товаров возложены на глав муниципалитетов, - уточнили в пресс-службе. - Они должны исходить из эпидемиологической ситуации в городе или районе и потребности людей в этих товарах. В случае открытия ярмарок и рынков необходимо проводить обязательную дезинфекцию рабочих мест, нанести специальную разметку, продавцы могут работать только в масках и перчатках".

Нельзя передвигаться между городами и районами Кубани без красного пропуска. На въездах в муниципалитеты контроль будет усилен. Также сохраняется строгий контроль транзитного транспорта во избежание занесения инфекции из других регионов.