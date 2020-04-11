Волгоград ввел карантин для гостей из регионов с COVID-19

Губернатор Волгоградской области внес изменение в постановление "О введении режима повышенной готовности", дополнив его пунктом об обязательной самоизоляции граждан, прибывших из регионов санитарно-неблагополучных по коронавирусу.

Как сообщается на официальном сайте региона, на сегодня это 82 региона, включая соседствующие с Волгоградом.

Так что теперь прибывшие в Волгоградскую область из областей, где зарегистрированы случаи COVID, должны уведомить об этом по телефону горячей линии: 8-800-200-86-76 или по номеру 112, и не покидать в течение двух недель место жительства. Карантин также обязаны соблюдать все, кто с ними проживает.

При первых симптомах вируса - температуре или кашле - необходимо вызвать скорую помощь.

Режим повышенной готовности в Волгоградской области объявлен до 30 апреля. В настоящее время в регионе зарегистрировано 28 случаев коронавируса, пятеро заболевших выздоровели.