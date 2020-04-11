Жителю Краснодара грозит два года за попытку продать спецпропуск

В Краснодаре сотрудники полиции задержали местного жителя при попытке продать красный спецпропуск, дающий право передвижения по всему региону на время введенного карантина. Он пытался сбыть его за восемь тысяч рублей.

В отношении него могут возбудить дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

- За торговлю пропуском краснодарцу грозит до двух лет лишения свободы. Факт нарушения выявлен с помощью контрольной закупки, - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте администрации и городской думы Краснодара.

Кстати, это не первый случай попытки продажи спецпропуска в Краснодаре. 6 апреля местный житель хотел выручить за него семь тысяч рублей. Об этом в полицию сообщили сотрудники администрации Прикубанского округа. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, мобильные группы самоконтроля Краснодара выявили поддельный пропуск на автомобиль. 30-летий краснодарец, ранее судимый за кражу и угон автомобиля, при проверке документов предъявил пропуск на свою машину. Выяснилось, что в бланк пропуска данные именно этого автомобиля вписаны незаконно. Сейчас устанавливается, где нарушитель взял пропуск.

Напомним, с 31 марта на Кубани введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса.