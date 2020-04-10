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10.04.2020 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно. Выступление главы края размещено в его официальном аккаунте в Instagram.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Вот уже десятые сутки наш край живет в режиме карантина, - сказал губернатор. - Нам удалось пусть не победить вирус, но стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и избежать залповой вспышки коронавируса. Тем не менее, по настоятельной просьбе врачей и инфекционистов, карантин будет продлен до ноля часов 18 апреля. И скорее всего, продлеваться больше не будет".

При этом Кондратьев добавил, что уже с ноля часов 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов "будут заменены на меры самоизоляции". Здесь откроются ярмарки выходного дня, продуктовые рынки и станции техобслуживания.

При этом запрет, по словам главы региона, на передвижения между муниципальными образованиями будет сохранен в рамках карантина.

Губернатор также попросил жителей края "набраться терпения и оставаться дома".

Как ранее уже писала "РГ", с 18.00 31 марта на Кубани введен жесткий карантин по коронавирусу. Подобную меру край применил первым в стране. Вениамин Кондратьев подписал постановление "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

В документе говорится, что жители региона могут покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости. Допускается выход по уходу за недееспособными людьми, посещение продуктового магазина и аптеки, расположенных рядом с домом. Кроме того, разрешается выгул домашних животных. Также запрещается передвигаться на личных автомобилях, кроме проезда на работу по пропуску, а также в случае экстренной медпомощи или иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Сначала карантин был введен на одну неделю, но в минувшее воскресенье продлен еще на семь дней, до 12 апреля.

Сегодня днем на заседании оперативного штаба глав региона сообщил, что вместе с Роспотребнадзором власти края изучают "возможность открытия ярмарок и продовольственных рынков". Также могут возобновить работу другие предприятия и организации, соблюдающие санитарные нормы. Их список должен быть определен до 13 апреля.

Напомним, сегодня было выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019. В результате диагноз "коронавирус" в регионе подтвердился уже у 125 человек.  Трое пациентов (две женщины и мужчина) скончались от COVID-2019.

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