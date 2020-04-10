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10.04.2020 11:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора. В результате диагноз коронавирус в крае подтвердился уже у 125 человек (25 пациентов уже выздоровели и выписаны).

Фото: Сергей Михеев/РГ
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах

Причем за последние трое суток коронавирусом на Кубани заразились 65 человек.

Как рассказали в краевом Оперативном штабе, четверо заболевших вернулись из ОАЭ, Турции и Германии, а остальные -контактные по ранее зараженным.

При этом восемь случаев COVID-19 зафиксированы в Туапсе, пять - в Геленджике, три - в Сочи, два - в Кореновске, по одному в Краснодаре и Успенском районе.

По данным управления регионального Роспотребнадзора, среди этих пациентов - трое несовершеннолетних (5, 16 и 17 лет), а самому старшему - 73 года.

Сообщается, что "в соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран больше 14 дней назад".

На Кубани уже проведено 18878 лабораторных исследований на COVID-19. По информации медиков, из 125 пациентов пятеро находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

К врачам обратилось с подозрением на коронавирус 788 человек (в том числе 128 детей). На стационарном лечении остаются 270, из них 64 ребенка. Дома под наблюдением работников поликлиник находится 7547 жителей. В Оперативном штабе также добавили, что в обсерваторах размещен 151 человек: 41 - в Краснодаре и 110 - в Сочи. Их  состояние удовлетворительное.

Напомним, в Краснодарском крае накануне скончались две женщины с COVID-2019. Это третий подобный случай на Кубани - три дня назад в Лабинской центральной районной больнице также с диагнозом коронавирус умер 44-летний местный житель.

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