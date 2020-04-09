На Кубани число заболеваний коронавирусом перевалило за сотню

Новости

Турция ограничила экспорт лимонов на мировой рынок 12:33
Авиакомпании США сократят 90 процентов рейсов 12:31
Продюсер Лу Рида Хэл Уиллнер умер от коронавируса 12:29
В Дагестане женщина с положительным тестом на COVID-19 родила двойню 12:28
В Ростове на подрядчика завели дело за "липовый" отчет на 29 миллионов 12:20
Джоан Роулинг с благодарностью вспомнила Алана Рикмана 12:19
В Эжвинской больнице Коми попали в реанимацию 8 пациентов с COVID-19 12:18
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы 12:13
В тюрьме в США из-за вспышки COVID-19 взбунтовались заключенные 12:12
Красноярец завез в Туву коронавирусную инфекцию 12:12
В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей 12:07
В Петербурге возбудили дело за фейк о COVID-19 12:05
От коронавируса умер актер фильмов Копполы и Тарантино Аллен Гарфилд 12:04
Видео: водитель Honda не справился с управлением и вылетел на крышу дома 12:00
Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах с информацией о коронавирусе 11:54
Фото: Игорь Николаев заявил, что выздоровел 11:48
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году 11:42
Нацпарк "Бикин" из-за коронавируса прекратил принимать туристов 11:38
Всех прибывающих в Крым отправят на самоизоляцию 11:37
Открылся сервис для бизнеса в условиях COVID-19 11:36
В онлайн-программах ВДНХ приняли участие более полутора миллиона человек 11:34
Половина заболевших коронавирусной инфекцией в Москве - моложе 45 лет 11:30
Россия готова обсуждать сокращение добычи нефти 11:27
Кабмин поддержал предложения "ЕР" по расширению кредитных каникул 11:25
Рестайлинговый Toyota Fortuner засняли без камуфляжа 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 11:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани число заболеваний коронавирусом перевалило за сотню

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

На территории Кубани выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз коронавирус в крае подтвердился уже у 105 человек (15 из них уже выздоровели и выписаны).

Как рассказали в краевом оперативном штабе, одна из заболевших вернулась на Кубань из Турции, остальные - "контактные по ранее зараженным".

Фото: Сергей Николаев/РГ
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах

При этом 11 человек, у которых определен COVID-2019, находятся в Сочи, три - в Краснодаре, четыре - в Геленджике и два - в Анапе.

В управлении Роспотребнадзора по уточнили, что в Анапе вирус поврежден у двух несовершеннолетних 5 и 17 лет, а в Геленджике одному из пациентов 16 лет. При этом самому старшему из зараженных 72 года.

Сообщается, что "в соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад".

По данным оперативного штаба, из заболевших до этого четыре находятся в тяжелом состоянии, 22 в - средней тяжести. 11 - в удовлетворительном состоянии (они от госпитализации отказались и самоизолированы дома). На сегодняшний день крае проведено 18096 лабораторных исследований на COVID-19. К медикам с подозрением на коронавирус обратилось 728 человек (среди них 128 детей). На стационарном лечении остаются 290, из них 68 детей.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 6260 жителей. В обсерваторах размещены 166 граждан - 44 в Краснодаре и 122 в Сочи. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, 45-летний мужчина позавчера скончался от заражения коронавирусом в Лабинской ЦРБ.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названа дата регистрации теста на иммунитет к коронавирусу
Россия готова обсуждать сокращение добычи нефти
Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в доме престарелых в Москве
В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии
Число жертв коронавируса в США превысило показатели Испании
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ