На Кубани число заболеваний коронавирусом перевалило за сотню

На территории Кубани выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз коронавирус в крае подтвердился уже у 105 человек (15 из них уже выздоровели и выписаны).

Как рассказали в краевом оперативном штабе, одна из заболевших вернулась на Кубань из Турции, остальные - "контактные по ранее зараженным".

При этом 11 человек, у которых определен COVID-2019, находятся в Сочи, три - в Краснодаре, четыре - в Геленджике и два - в Анапе.

В управлении Роспотребнадзора по уточнили, что в Анапе вирус поврежден у двух несовершеннолетних 5 и 17 лет, а в Геленджике одному из пациентов 16 лет. При этом самому старшему из зараженных 72 года.

Сообщается, что "в соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад".

По данным оперативного штаба, из заболевших до этого четыре находятся в тяжелом состоянии, 22 в - средней тяжести. 11 - в удовлетворительном состоянии (они от госпитализации отказались и самоизолированы дома). На сегодняшний день крае проведено 18096 лабораторных исследований на COVID-19. К медикам с подозрением на коронавирус обратилось 728 человек (среди них 128 детей). На стационарном лечении остаются 290, из них 68 детей.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 6260 жителей. В обсерваторах размещены 166 граждан - 44 в Краснодаре и 122 в Сочи. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, 45-летний мужчина позавчера скончался от заражения коронавирусом в Лабинской ЦРБ.