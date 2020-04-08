На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019. Об этом в среду сообщили в пресс-службе федерального РоспотребнадзорА. В результате диагноз коронавирус в крае подтвердился уже у 85 человек.

По информации регионального оперативного штаба, 23 человека, у которых определен COVID-2019, ранее контактировали с зараженными (причем один из них прибыл в край из Армении).

"При этом двадцать из них зафиксированы в Туапсе, по два - в Кореновске и Сочи. Возраст пациентов - от 24 до 78 лет", - уточнили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Сообщается, что в соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад.

Напомним, 45-летний мужчина накануне скончался от заражения коронавирусом в Лабинской ЦРБ. По данным оперативного штаба, четыре пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии - два в краевой инфекционной больнице, один в инфекционной больнице №2 Сочи и один в инфекционной больнице №3 Новороссийска.

Еще 13 пациентов от госпитализации отказались и самоизолированы дома в удовлетворительном состоянии. Выздоровели и выписаны 15 человек.

Всего на Кубани проведено 17 201 лабораторное исследование. На 8 апреля к медикам обратились 706 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 124 ребенка. В стационарах проходят лечение 272, в том числе 70 детей. В обсерваторах размещены 103 человека: 31 - в Краснодаре, 72 - в Сочи. Состояние всех этих пациентов удовлетворительное.