Новости

Запрет на штрафы за неприменение касс на транспорте могут продлить 12:05
В Госдуме оценили перспективу приостановки финансирования ВОЗ со стороны США 11:55
В Германии вводят 12-часовой рабочий день для борьбы с коронавирусом 11:45
В Татарстане стали производить защитные маски из фанеры 11:45
Благодатный огонь доставят в столицу без массового скопления людей 11:44
В Германии объяснили, можно ли носить маски за рулем 11:44
Тюменцев начали быстрее проверять на коронавирус 11:43
Минск подписал меморандум об аграрном сотрудничестве с КНР 11:37
В Крыму отправят на карантин всех прибывающих из Москвы и Петербурга 11:36
На Ставрополье скончался первый пациент с коронавирусом 11:33
Впервые в истории Vogue вышел с пустой обложкой из-за коронавируса 11:21
"Реал" не намерен приобретать Криштиану Роналду 11:20
В Томске разработали радиофармпрепарат для диагностики рака желудка 11:20
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом 11:19
Самоизолировавшиеся россияне стали наряжаться, чтобы вынести мусор 11:19
Новосибирские актеры прочитают детям сказки по телефону 11:13
АвтоВАЗ поделился архивными фото в честь 50-летнего юбилея 11:03
Никас Сафронов попал в ДТП в Москве в свой день рождения 11:02
Беловежская пуща: Прогулка длиною в несколько десятков тысяч лет 11:00
В Марокко ношение масок на улице стало обязательным 11:00
Более 8 тысяч соцработников и волонтеров помогают москвичам на самоизоляции 10:59
Студентам подсказали лайфхак для успешной сдачи экзаменов 10:54
Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии 10:53
Подготовка к олимпиадам школьников ушла в онлайн 10:52
На Ямале в главке полиции подтвердилось восемь случаев коронавируса 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 11:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

Текст: Александр Ершов (Краснодар)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019. Об этом в среду сообщили в пресс-службе федерального РоспотребнадзорА. В результате диагноз коронавирус в крае подтвердился уже у 85 человек.

По информации регионального оперативного штаба, 23 человека, у которых определен COVID-2019, ранее контактировали с зараженными (причем один из них прибыл в край из Армении).

"При этом двадцать из них зафиксированы в Туапсе, по два - в Кореновске и Сочи. Возраст пациентов - от 24 до 78 лет", - уточнили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Фото: Сергей Михеев/РГ
За сутки в России подтверждено 1175 случаев COVID-19 в 56 регионах

Сообщается, что в соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад.

Напомним, 45-летний мужчина накануне скончался от заражения коронавирусом в Лабинской ЦРБ. По данным оперативного штаба, четыре пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии - два в краевой инфекционной больнице, один в инфекционной больнице №2 Сочи и один в инфекционной больнице №3 Новороссийска.

Еще 13 пациентов от госпитализации отказались и самоизолированы дома в удовлетворительном состоянии. Выздоровели и выписаны 15 человек.

Всего на Кубани проведено 17 201 лабораторное исследование. На 8 апреля к медикам обратились 706 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 124 ребенка. В стационарах проходят лечение 272, в том числе 70 детей. В обсерваторах размещены 103 человека: 31 - в Краснодаре, 72 - в Сочи. Состояние всех этих пациентов удовлетворительное.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Найденный под завалами после взрыва в Нижегородской области мужчина скончался
Медведев: США пытаются сорвать продление СНВ-3
Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ