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05.04.2020 13:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Текст: Юрий Гень
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля. Об этом сообщается на официальном портале администрации региона.
Фото: Владимир Аносов/"РГ" Фото: Владимир Аносов/"РГ"
Фото: Владимир Аносов/"РГ"

"Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой, давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней, - сказал в своем обращении губернатор края. - У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Также губернатор подчеркнул, что в понедельник, 6 апреля, в крае "будут предложены меры экономической поддержки малого и среднего бизнеса, а значит, меры экономической поддержки людей, которые в нем работают".

Как ранее уже писала "РГ", с 18.00 31 марта до 5 апреля на Кубани введен жесткий карантин по коронавирусу. Подобную меру край применил первым в стране. Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление № 185 от 31.03.2020 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

В документе говорится, что жители региона могут покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости. Допускается выход по уходу за недееспособными людьми, посещение продуктового магазина и аптеки, расположенных рядом с домом. Кроме того, разрешается выгул домашних животных. Также запрещается передвигаться на личных автомобилях, кроме проезда на работу по пропуску, а также случаев экстренной медпомощи или иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Получение спецпропусков на личное передвижение и на автомобили вызвало массу трудностей. Жители края в своих городах и поселках выстраивались в очереди чтобы их получить. Тем не менее, они оказывались на руках далеко не у каждого и это вызывало массу недовольств и жалоб.

"РГ" уже сообщала, что на Кубани могут продлить режим карантина, который в соответствии с постановлением главы региона истекает 5 апреля. Во время встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым врачи медицинских организаций края попросили увеличить время действия карантина "хотя бы еще на две недели".

При обсуждении ситуации в крае, как сообщает официальный сайт администрации Кубани, "врачи сошлись во мнении, что таких вспышек как эта, никогда не было. Вакцины еще нет, поэтому единственный способ избежать заражения - это изоляция и карантин".

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