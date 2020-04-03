На Кубани могут продлить карантин по коронавирусу

В Краснодарском крае могут продлить карантин по коронавирусу, который в соответствии с постановлением главы региона истекает в предстоящее воскресенье, 5 апреля. Сегодня во время встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым врачи медицинских организаций края попросили увеличить время действия карантина "хотя бы еще на две недели".

При обсуждении ситуации в крае, как сообщает официальный сайт администрации Кубани, "врачи сошлись во мнении, что таких вспышек как эта, никогда не было. Вакцины еще нет, поэтому единственный способ избежать заражения - это изоляция и карантин".

"То, что происходит, - вызов человечеству, а не просто стране, но мы должны его пройти. Для этого нужно еще больше объединиться и действовать только совместными усилиями. И пусть меры, принимаемые нами, непопулярны, но они необходимы, чтобы купировать ситуацию в регионе", - сказал губернатор, поблагодаривший медиков за самоотверженную работу в условиях распространения коронавирусой инфекции.

Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 апреля, медицинские работники, оказывающие специализированную медицинскую помощь больным в стационарах, получат следующие выплаты: надбавка в месяц составит - 50 тысяч рублей для врачей, 25 тысяч - для среднего медперсонала и 15 тысяч - для младшего. Также доплаты получат врачи, фельдшеры скорой помощи, медицинский персонал, оказывающий первичную медико-санитарную помощь больным коронавирусом.

Главный врач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов рассказал, что с 1 апреля на базе клиники был развернут COVID-госпиталь. Здесь также открыто общежитие на 150 мест, планируется закупить 35 аппаратов ИВЛ.