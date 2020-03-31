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31.03.2020 18:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Кубани ввел в крае жесткий карантин

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сегодня с 18.00 до 5 апреля на Кубани введен жесткий карантин по коронавирусу. Подобную меру край применил первым в стране. Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление № 185 от 31.03.2020 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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В документе говорится, что жители Кубани могут покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости. Допускается выход по уходу за недееспособными людьми, посещение продуктового магазина и аптеки, расположенных рядом с домом. Кроме того, разрешается выгул домашних животных.
Также запрещается передвигаться на личных автомобилях, кроме проезда на работу по пропуску, а также случаев экстренной медпомощи или иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Как сообщили в краевом оперативном штабе, работу продолжат производства непрерывного цикла, а также службы жизнеобеспечения. Для этого сформируют реестр соответствующих предприятий, согласно которому будут выдаваться пропуска для беспрепятственного выхода на работу.

"Утвержденный список будет направлен в правоохранительные органы, - говорится в сообщении. - Таким образом, созданные во всех муниципальных округах мобильные отряды контроля в составе сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников смогут проверять основание нахождения людей на улицах".

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева работа мобильных отрядов начнется завтра.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Сейчас карантин - это единственный способ избежать массового вируса на территории нашего региона, - обратился к землякам Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Instagram. - Я понимаю, какие нас ждут экономические последствия, и мы готовимся к ним. Но сейчас на первом месте спасение людей. Вся система здравоохранения края переведена в режим полной готовности. Мы переоборудуем медицинские учреждения, закупаем необходимые лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких, развернуто дополнительно 3,5 тысячи коек. Но даже самая современная медицина не справится с массовым заражением без вашей помощи".

Накануне на Кубани ввели режим самоизоляции. В регионе полностью закрыты парки, скверы, набережные, ярмарки, рынки, все магазины, кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости, а также аптек.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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