На Кубани введен режим самоизоляции из-за коронавируса

В Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим самоизоляции Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Согласно документу, с сегодняшнего дня на Кубани начали действовать новые ограничения.

В регионе полностью закрыты парки, скверы, набережные. Также прекращена работа ярмарок, рынков, всех магазинов, кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости. Аптеки открыты.

Пенсионерам старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Как уже сообщалось, улицы городов и районов Кубани собираются обрабатывать дезинфицирующими средствами. Также власти региона поддержат предприятия, которые оперативно перепрофилируются на выпуск антисептиков.

Напомним, в Краснодарском крае зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией.