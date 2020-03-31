Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 марта 2020 года № 178 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г., в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. На период действия режима "Повышенная готовность":

1) временно приостановить:

проведение на территории Краснодарского края работы кружков и секций, а также иных досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста;

проведение на территории Краснодарского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, деловых, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в настоящем пункте, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

посещение гражданами парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест массового отдыха граждан;

деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических и СПА-салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие присутствие гражданина;

деятельность медицинских организаций, оказывающих стоматологические услуги, за исключением случаев заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, и продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки;

деятельность организаций, предоставляющих услуги по бытовому обслуживанию населения, за исключением ритуальных услуг;

деятельность организаций, предоставляющих дополнительные платные образовательные услуги, кроме случаев оказания указанных услуг дистанционным способом;

деятельность организаций, предоставляющих услуги по подбору жилья, предусматривающие при их оказании (предоставлении) очное присутствие физического лица;

деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров);

деятельность торгово-развлекательных комплексов, торговоразвлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа;

деятельность по оказанию услуг (выполнению работ) по техническому обслуживанию и ремонту, мойке автомототранспортных средств, за исключением оказания соответствующих услуг индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим реализацию продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, а также автосалонов;

перевозки транспортом общего пользования, не соответствующие режимам, указанным в пунктах 814 - 816 настоящего постановления;

гостиницам, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха и иным средствам размещения бронирование и заселение потребителей соответствующих услуг, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при представлении подтверждающих документов;

оказание услуг общественного питания ресторанами, кафе, барами, столовыми, закусочными, буфетами и в иных местах общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, а также доставки заказов;

2) запретить на территории Краснодарского края:

проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий;

проведение спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями с участием студентов (курсантов);

оказание услуг по курению (использованию) кальянов;

3) министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (Воробьева Е.В.) и рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края приостановить по 12 апреля 2020 г. посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.";

2) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.";

3) пункт 86 исключить;

4) дополнить пунктами 87 - 818 следующего содержания:

"87. С 6 апреля 2020 г. до 1 июня 2020 г. гостиницам, объектам санаторнокурортного лечения и отдыха и иным средствам размещения, расположенным в курортах федерального, регионального и местного значения на территории Краснодарского края, приостановить бронирование и заселение потребителей соответствующих услуг, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при представлении подтверждающих документов.

88. С 31 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения на территории Краснодарского края.

89. Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим: заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 3-5 стадии); трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации.

810. Установить, что на территории Краснодарского края меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) реализуются путем организации изоляции в условиях обсерватора всех лиц, прибывающих в аэропорты Краснодарского края из иностранных государств, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.

811. Министерству здравоохранения Краснодарского края, рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (Потемкина М.А.), Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю (Андреев В.Л.), Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю (Медоев Г.В.) обеспечить реализацию пункта 810 настоящего постановления.

812. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю, Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю и Кубанскому войсковому казачьему обществу принять меры по обеспечению выполнения гражданами требований, установленных настоящим постановлением.

813. Государственной жилищной инспекции Краснодарского края и рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края довести до сведения управляющих организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, о необходимости проведения дезинфекции объектов, мест и территорий общего пользования многоквартирных домов не реже одного раза в день.

814. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края (Переверзев А.Л.):

1) обеспечить работу межмуниципальных пригородных автобусных маршрутов регулярных перевозок и смежных межрегиональных пригородных маршрутов регулярных перевозок с 0 часов 00 минут 31 марта 2020 г. до 5 апреля 2020 г. в режимах "утро" с 6 часов 00 минут до 9 часов 00 минут и "вечер" с 17 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

2) принять меры по приостановлению перевозок на внутрирегиональном пригородном железнодорожном сообщении с 0 часов 00 минут 31 марта 2020 г. до 5 апреля 2020 г.

815. Главам муниципальных образований Краснодарского края обеспечить работу муниципальных пригородных автобусных маршрутов регулярных перевозок и муниципальных городских маршрутов регулярных перевозок с 0 часов 00 минут 31 марта 2020 г. до 5 апреля 2020 г. в режимах "утро" с 6 часов 00 минут до 9 часов 00 минут и "вечер" с 17 часов 00 минут до 20 часов 00 минут с учетом специфики транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании.

816. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заказные автобусные пассажирские перевозки, приостановить указанные перевозки по территории Краснодарского края с 0 часов 00 минут 31 марта 2020 г. до 5 апреля 2020 г.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 31 марта 2020 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







