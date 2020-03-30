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30.03.2020 16:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае на сегодняшний день привлекли к административной ответственности за нарушения карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса 40 человек. Сотрудники регионального Роспотребнадзора уже выписали им штрафы. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как известно, все вернувшиеся из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой должны две недели находиться на самоизоляции.

Как сообщили в краевой пресс-службе, губернатор Вениамин Кондратьев потребовал ужесточить ограничения. Кроме объектов жизнеобеспечения, в регионе будут полностью закрыты все места массового скопления людей - парки, скверы, набережные, магазины бытовой техники и строительные. В Краснодаре центральная улица Красная на время текущей нерабочей недели станет недоступна для пешеходов. Соответствующие изменения в постановление главы региона о введении режима повышенной готовности уже готовятся.

- Мы не можем надеяться только на самоизоляцию и сознательность людей, - сказал Вениамин Кондратьев. - Нужны конкретные действия, связанные с локализацией и разрывом общения. Мы должны исключить случаи, когда жители подвергают опасности свою жизнь и жизнь близких. Сейчас не время для прогулок. Выходные показали, что строительные магазины были переполнены, шквал посетителей в магазинах бытовой техники. Поэтому их тоже закрываем. Это жесткие меры, но по-другому мы никак не сможем препятствовать распространению вируса.

Кроме того, улицы городов и районов Краснодарского края собираются обрабатывать дезинфицирующими средствами. Также власти региона поддержат предприятия, которые оперативно перепрофилируются на выпуск антисептиков. За последнее время производственная мощность предприятий, выпускающих антисептические средства, была увеличена в 2,5 раза - с 15 тонн до 38 тонн в сутки. Однако сейчас этого объема недостаточно. Потребность края - 100 тонн в сутки.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Благодаря содействию минпромторга России региональные предприятия обеспечиваются необходимым сырьем. Через региональный Фонд развития промышленности краевые власти готовы выдавать займы до 30 миллионов рублей под один процент годовых,- заключил глава региона.

Замглавы Кубани Василий Швец добавил, что такой кредит фонд выдает в течение суток.

Так, три из пяти предприятий региона, чьи производственные линии возможно перевести на выпуск средств дезинфекции, уже перепрофилировались.

Кстати, в Краснодарском крае заработала единая горячая линия оперативного штаба по коронавирусу по телефону 8 (800) 707-07-11.

В настоящий момент в Краснодарском крае на домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2892 человека. Всего на Кубани проходят лечение 17 больных коронавирусом.

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