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31.03.2020 14:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кубань первой среди регионов России введет карантин

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае впервые в России будет сегодня будет введен карантин по коронавирусу. Он будет действовать с 18.00 31 марта до 5 апреля. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев,.

Фото: лександр Астафьев/POOL/ТАСС
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"Жителям и отдыхающим запрещено покидать места своего проживания (нахождения), за исключением жизненно необходимых случаев, - говорится в сообщении. - Передвижение жителей на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений".

- Есть федеральный закон, который позволяет нам ввести карантин, и мы это сделаем, - приводит слова Вениамина Кондратьева его пресс-служба. - Это вынужденная мера. Но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе. Карантин может быть продлен - зависит от ситуации. Но за эти дни необходимо провести максимально полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта.

Кроме того, мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии и казаков будут созданы, чтобы следить за соблюдением режима. Нарушителей оштрафуют.

- Мобильные отряды уже завтра должны выйти на патрулирование и возвращать жителей на постоянное место проживания, - подчеркнул Кондратьев.

"РГ" уже писала, что сегодня на Кубани ввели режим самоизоляции. В регионе полностью закрыты парки, скверы, набережные. Также прекращена работа ярмарок, рынков, всех магазинов, кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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