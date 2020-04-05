Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 194 "О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предписанием главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 31 марта 2020 г. № 7, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Продлить срок ограничительных мероприятий (карантина), введенных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 на территории Краснодарского края, по 12 апреля 2020 г.

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

2) в пункте 1:

по тексту слова "Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

в абзаце первом слова "5 апреля 2020 г." заменить словами "12 апреля 2020 г.";

в подпункте 1:

в абзаце шестом после слова "доставки" дополнить словами "продуктов питания и";

дополнить абзацем следующего содержания:

"случаев следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания или пребывания) в связи с необходимостью явки по вызовам (извещениям) суда, указанного органа (должностного лица) по находящемуся в их производстве делу;";

подпункт 2 после слов "запрет транзитного проезда" дополнить словом "автомобильного";

3) в пункте 2:

абзац "Лицам, получившим специальные пропуска, работникам государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и подведомственных им предприятий и учреждений, членам мобильных отрядов самоконтроля в случае необходимости использования транспортных средств выдаются пропуска на транспортные средства:" изложить в следующей редакции:

"Лицам, получившим специальные пропуска (имеющим право на получение специального пропуска), а также лицам, имеющим намерение осуществить транзитный проезд автомобильным транспортом, работникам государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и подведомственных им предприятий и учреждений, членам мобильных отрядов самоконтроля в случае необходимости использования автомобильных транспортных средств выдаются пропуска на транспортные средства:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях транзитного проезда по территории Краснодарского края для граждан наличие специального пропуска не требуется.

Владельцу автомобильного транспортного средства, на которое получен соответствующий пропуск (лицу, управляющему автомобильным транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей), выдача специального пропуска не требуется.

Допускается передвижение по территории Краснодарского края на автомобильных транспортных средствах, на которые получены пропуска на транспортные средства красного цвета, граждан, имеющих специальные пропуска зеленого цвета.";

4) в пункте 5 слова "Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







