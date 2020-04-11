Аборигены Ямала рассказали, где можно спастись от коронавируса

Как считает потомственный оленевод Хабэча Яунгад, чум - это место, которое обезопасит оленеводов.Уверенности аборигенам придает еще и то, что их чумы коптились веками. В холодное время в них круглосуточно горит огонь.
По мнению эпидемиологов, последний фактор в большей степени создает, скорее, внутреннюю психологическую защиту аборигенам. А вот большие расстояния и своего рода естественная самоизоляция между жилищами оленеводов, действительно, могут являться сдерживающим фактором для распространения коронавируса.
Между тем власти региона все же ввели ограничительные меры и для кочующих оленеводов. Поскольку за продуктами они хоть и редко, но приезжают в фактории и поселки, то в карантин им предписано делать это по предварительной записи.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Ямала, каждому будут назначены дата и время для получения товаров, предварительно заявителей уведомят по телефону. Это позволит соблюсти все меры профилактики и в тундре.
Отметим, по стандарту минимальной обеспеченности кочевники получают предметы первой необходимости, комплектующие к чуму, брезент, сукно, аптечки, а также спутниковые телефоны с уже оплаченными услугами связи.
Между тем в регионе в целом ситуация с распространением заболевания пока остается тревожной. При том, что население Ямала составляет всего полмиллиона человек, здесь подтверждено уже 50 случаев заболевания, один мужчина скончался. Дело в том, что в округе очень много работающих вахтовым методом на предприятиях добычи газа и нефти, и практически все они приезжие из других регионов. И несмотря на то, что в регионе почти сразу же было принято решение о продлении вахты на два-три месяца, заразу остановить не удалось, вирус проник на Ямал, на месторождения.
Отметим, в стране сегодня осталось всего три региона, куда еще не дошел коронавирус. Это Чукотка, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай.И не исключено, что пока пишется этот материал, ситуация уже изменилась.
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