Челябинских ветеранов МВД поддержали продуктовыми наборами

В Челябинской области оказали помощь ветеранам МВД, находящимся дома из-за объявленного в регионе режима обязательной изоляции. По инициативе Совета ветеранов и общественного совета при ГУ МВД региона, для них организована доставка бесплатных продуктовых наборов, чтобы пожилым людям не пришлось лишний раз выходить в магазин.

- Представители Общественного совета при ГУ МВД области обратились к руководителям крупных промышленных предприятий региона с предложением оказать содействие в формировании наборов предметов первой необходимости для ветеранов МВД. И бизнес-сообщество отнеслось к просьбе с пониманием, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Собранные пакеты переданы в районные отделы органов внутренних дел для распределения на своей территории. К каждому ветерану организаторы приезжают домой с соблюдением всех мер безопасности, используя средства индивидуальной защиты.

Всего в рамках акции охвачено более четырехсот бывших сотрудников МВД наиболее преклонного возраста. Вручая наборы, представители общественности благодарили ветеранов за вклад в дело обеспечения общественной безопасности граждан и желали им здоровья и долголетия.

После выхода на заслуженный отдых многие ветераны продолжают вести активный образ жизни, помогая полицейским в повседневной службе и передавая опыт молодому поколению. Сегодня, когда в силу возраста и состояния здоровья многие из них оказались в "группе риска", помощь коллег оказалась для них очень кстати.