Уральские предприниматели поделились секретом работы в условиях эпидемии

Новости

В Хабаровском крае скончался второй пациент с коронавирусом 05:46
Китай направил в Россию медицинских экспертов для борьбы с COVID-19 05:29
В США побит рекорд смертности от коронавируса 04:51
Вашингтон пообещал санкции не желающим забирать своих граждан странам 04:10
В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом 03:24
Россияне не смогут покинуть Турцию 11 апреля из-за отмены рейса 03:03
В Беларуси будут выпускать бюджетный кроссовер для российского рынка 02:25
В Японии талисманом самоизоляции стала фея 02:10
Шарапова вышла в финал виртуального Открытого чемпионата США 01:40
Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере 01:15
В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом 00:50
СМИ: США модернизировали размещенные в ФРГ ядерные боеголовки 00:16
Власти Турции ввели чрезвычайное положение в 31 городе 10.04.2020
Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов 10.04.2020
Легенда "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом 10.04.2020
Порядок регистрации безработных в Москве упрощен 10.04.2020
Власти Москвы отменили платную парковку для медиков 10.04.2020
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса 10.04.2020
Собянин: Временно останавливается каршеринг, а салоны красоты открывать рано 10.04.2020
В Магнитогорске объяснили вручение просроченных продуктов труженице тыла 10.04.2020
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим 10.04.2020
В НАО выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией 10.04.2020
В Липецкой области приезжих из Москвы и Петербурга отправят на карантин 10.04.2020
В Германии нашли зачатки коллективного иммунитета к коронавирусу 10.04.2020
Собянин: 40 поликлиник в Москве начали прием больных с коронавирусом 10.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уральские предприниматели поделились секретом работы в условиях эпидемии

Текст: Анна Шиллер
Сейчас бизнес массово ориентируется на онлайн-работу и создает сервисы, которые можно использовать, не выходя из дома. Предприниматели признаются, что словно погрузились в состояние стартапа, когда идею нужно поднимать с нуля. Как не потерять клиентов на удаленке, и какие новые проекты будут востребованы на рынке, изучал корреспондент "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

‒ Первое, что мы сделали,‒ это начали пропускать все платежи через себя и обратились за помощью к команде.С каждым сотрудником обсуждали условия работы и, наверное, поэтому сохранили более 90 процентов команды, ‒ рассказал в одном из своих эфиров в соцсетях Антон Писчиков, организатор известной квиз-игры "Мозгобойня" в Екатеринбурге и Тюмени.

Популярная игра присутствует сегодня в 25 странах мира и в основном офлайн. За пару недель уральские ребята запустили новый продукт, к которому до этого шли целый год. Так появился онлайн-сервис для проведения тех же интеллектуальных состязаний между командами.

Фото: iStock
В Екатеринбурге на конкурсе стартапов показали патч-монитор для ЭКГ

‒ Людям сейчас приходится быстро думать, как заработать денег и создать востребованный продукт. Компании не могут содержать людей, которые не приносят деньги бизнесу, но при этом им остро требуются специалисты ‒ гибкие и инициативные. Важно объединяться и, конечно, поддерживать связь с пользователем твоего проекта, ‒ говорит Антон Писчиков.

Тем временем два молодых человека с Урала‒ IT-разработчик Максим Бондаренко и врач-ординатор терапевт Владимир Нечепорук, которые год назад реализовали онлайн-школу для будущих мам, - собираются развивать личный бренд врача.

‒ Идея появилась, когда мы искали экспертов для онлайн-школы: не все из них могли доступно донести свои знания на камеру. Мы хотим научить их позиционировать себя с помощью ведения профессионального блога в соцсетях, результатом этой работы станет пациент, пришедший на врачебный прием из Сети, ‒ описывает Максим Бондаренко.

Также в рамках своей онлайн-школы стартаперы планируют сделать курс по уходу за ребенком и фитнес-тренировкам в декрете. К слову, уход офлайн-конкурентов по курсам для беременных на них почти не отразился, ведь сегодня жители из обилия интернет-программ готовы купить лишь одну.

‒ Любой кризис дает некую перспективу. Допустим, в последнее время некоторые отрасли, как онлайн-торговля, образовательные видеокурсы, растут на десятки процентов. Предприниматель должен всегда оценивать риски и либо отложить реализацию проекта, либо запускать его здесь и сейчас, ‒ говорит независимый финансовый аналитик Константин Селянин.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Собянин: Повышение детских пособий - мера не временная, а постоянная
Андрей Воробьев: Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле