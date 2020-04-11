Уральские предприниматели поделились секретом работы в условиях эпидемии

Сейчас бизнес массово ориентируется на онлайн-работу и создает сервисы, которые можно использовать, не выходя из дома. Предприниматели признаются, что словно погрузились в состояние стартапа, когда идею нужно поднимать с нуля. Как не потерять клиентов на удаленке, и какие новые проекты будут востребованы на рынке, изучал корреспондент "РГ".

‒ Первое, что мы сделали,‒ это начали пропускать все платежи через себя и обратились за помощью к команде.С каждым сотрудником обсуждали условия работы и, наверное, поэтому сохранили более 90 процентов команды, ‒ рассказал в одном из своих эфиров в соцсетях Антон Писчиков, организатор известной квиз-игры "Мозгобойня" в Екатеринбурге и Тюмени.

Популярная игра присутствует сегодня в 25 странах мира и в основном офлайн. За пару недель уральские ребята запустили новый продукт, к которому до этого шли целый год. Так появился онлайн-сервис для проведения тех же интеллектуальных состязаний между командами.

‒ Людям сейчас приходится быстро думать, как заработать денег и создать востребованный продукт. Компании не могут содержать людей, которые не приносят деньги бизнесу, но при этом им остро требуются специалисты ‒ гибкие и инициативные. Важно объединяться и, конечно, поддерживать связь с пользователем твоего проекта, ‒ говорит Антон Писчиков.

Тем временем два молодых человека с Урала‒ IT-разработчик Максим Бондаренко и врач-ординатор терапевт Владимир Нечепорук, которые год назад реализовали онлайн-школу для будущих мам, - собираются развивать личный бренд врача.

‒ Идея появилась, когда мы искали экспертов для онлайн-школы: не все из них могли доступно донести свои знания на камеру. Мы хотим научить их позиционировать себя с помощью ведения профессионального блога в соцсетях, результатом этой работы станет пациент, пришедший на врачебный прием из Сети, ‒ описывает Максим Бондаренко.

Также в рамках своей онлайн-школы стартаперы планируют сделать курс по уходу за ребенком и фитнес-тренировкам в декрете. К слову, уход офлайн-конкурентов по курсам для беременных на них почти не отразился, ведь сегодня жители из обилия интернет-программ готовы купить лишь одну.

‒ Любой кризис дает некую перспективу. Допустим, в последнее время некоторые отрасли, как онлайн-торговля, образовательные видеокурсы, растут на десятки процентов. Предприниматель должен всегда оценивать риски и либо отложить реализацию проекта, либо запускать его здесь и сейчас, ‒ говорит независимый финансовый аналитик Константин Селянин.

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