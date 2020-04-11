В Курганской области введен пропускной режим

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в связи с многочисленными нарушениями режима самоизоляции ввел на территории региона пропускной режим. С 11 апреля работающим гражданам разрешено передвигаться на работу и с работы только по справкам и служебным удостоверениям. На все остальные передвижения граждане должны будут получать электронные разрешения, отправив свои паспортные данные в СМС-сообщении, пояснил глава региона на своих аккаунтах в соцсетях.

"Дорогие друзья. С учетом эпидобстановки в регионе и ваших массовых обращений мы сняли ограничения в работе с части отраслей и предприятий. Но при этом никто режим самоизоляции не отменял, - написал губернатор. - Несмотря на это количество нарушений режима самоизоляции резко увеличилось. Ограничения, введённые для недопущения распространения инфекции, соблюдают далеко не все. И мы приняли важное решение, которое касается соблюдения самоизоляции. Речь идёт о введении цифровой системы учёта передвижений граждан".

Свои дома самоизолировавшимся зауральцам разрешено покидать не более двух раз в сутки, причем каждый выход ограничен по времени одним часом. Гражданам разрешен выход для обращения за государственной или муниципальной услугой (код 1), сопровождения ребенка (код 2), посещение медицинской или ветеринарной организации (код 3), участия в похоронах (код 4), выезда на дачу или с дачи (код 5), покупки товаров и услуг, реализация которых не ограничена (код 6), посещения банков и почты (код 7), доставки продуктов и лекарств пожилым родственникам (код 8), а также посещения храмов (код 9).

Перед выходом из дома человек должен уведомить о нем полицию СМС-сообщением на номер: +7(903)767-26-68. И указать в тексте сообщения серию, номер паспорта, и цифровой код цели своего выхода.

Электронных разрешения не требуются для выгула животных, выноса мусора и покупки продуктов в ближайшем магазине.

В случае, если гражданин обнаружен вдали от дома без электронного разрешения или превысил их количество, он будет привлечен к административной ответственности, отметили в правительстве региона.

По последним данным, вирусом COVID-19 в Кургане заражены три человека. Один заболевший уже вылечился.