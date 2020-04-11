В Свердловской области разрешили работу парикмахерских

В Свердловской области внесли изменения в указ о введении режима повышенной готовности, смягчив ограничения для бизнеса. С понедельника разрешена работа парикмахерских, а ограничения на торговлю непродовольственным товарами сохранятся только в территориях со сложно эпидемиологической обстановкой, сообщили в правительстве региона.

- Глава региона Евгений Куйвашев расширил список организаций, на работу которых не распространяются ограничения, включив в него организации, предоставляющие парикмахерские услуги. При этом разрешена только стрижка. И работать мастера смогут только по предварительной записи, - отметили в правительстве. - Ограничения на торговлю непродовольственными товарами и работу детских садов оставлены для Екатеринбурга, его городов-спутников Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского, Нижнего Тагила, Красноуральска, Верхней Салды, Полевского и Богдановича. На остальные территории эти запреты больше не распространяются.

"Честно признаюсь, я оказался в очень сложной ситуации. С одной стороны, как вы знаете, мы живем в режиме повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса. Наша страна в этом смысле ничем не отличается от Италии, Испании или США - к сожалению, пандемия по-прежнему не пошла на спад. Посмотрите на рост количества заболевших в Москве, мы просто не можем игнорировать эту ситуацию! С другой стороны, в ситуации ограниченности ресурсов для поддержки бизнеса и населения я понимаю, что не имею морального права оставить людей без средств к существованию. Поэтому очень осторожно, консультируясь в каждом случае с врачами-эпидемиологами, юристами и экспертами по разным сферам бизнеса, я понемногу разрешаю отдельным предприятиям работать под строжайшим контролем", - написал губернатор на своей странице в социальной сети.