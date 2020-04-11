В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Запрет на работу торгово-развлекательных комплексов, предприятий общественного питания и бытовых услуг в Тюменской области продлен до конца месяца. По-прежнему будут закрыты парки, скверы, детские и спортивные площадки, набережные и места массового отдыха людей, сообщил губернатор Александр Моор в обращении к тюменцам.

- Считаю абсолютно обоснованными меры, принимаемые в регионе", - сообщил Александр Моор. - До понедельника в Тюменской области будет сформирован реестр предприятий, которым разрешат возобновить работу. В первую очередь, это предприятия промышленного и строительного сектора. Эти организации направляют соответствующие уведомления в адрес регионального правительства. Таких документов поступило более 6600. Сегодня самое сложное найти нужный баланс между ограничительными мерами и решениями, которые помогли бы экономике начать восстанавливаться в непростой ситуации.

По последним данным в Тюменской области 19 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Пик заболеваемости еще не пройден. И по мнению главы региона, количество заболевших будет расти.