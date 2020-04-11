Российские космонавты начали эксперимент по биопечати костной ткани

Российские космонавты на МКС начали новый эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крысы. Печать будет длится несколько дней.

Полученные образцы вернут на Землю, после чего ученые их изучат, а осенью планируют провести эксперименты по пересадке этих образцов крысам, .- сообщил РИА Новости управляющий партнер компании 3D-Bioprinting Solutions, создавшей космический биопринтер, Юсеф Хесуани.

До этого на российском биопринтере в космосе уже проводились эксперименты по печати различных тканей - хрящевой, костной, мышечной. Впервые такой эксперимент провел на орбите космонавт, Герой России Олег Кононенко. Вот что он рассказал в интервью "Российской газете":

- При проведении первого сеанса эксперимента, который я выполнил в декабре 2018 года, были получены тканеинженерная конструкция хряща человека (хондросфер) и щитовидной железы крысы из клеток щитовидной железы животного. Если говорить строго научным языком, то впервые в мире в условиях невесомости методом магнитной левитационной сборки была успешно осуществлена формативная биофабрикация тканеинженерных конструкций. Исследование имеет неоспоримый мировой приоритет России, поскольку ранее подобные в условиях невесомости никем не проводились.

Практическое применение данной технологии - изучение космической радиации. Космическая радиация негативно влияет на организм человека, особенно при полётах за пределами защитной магнитосферы Земле. Технология биопечати позволяет создавать чувствительные к радиации так называемые органы-сентинелы в качестве моделей изучения радиационных воздействий. Эти знания потребуются при выполнении дальних полётов, при планировании строительства лунных баз и создании планетарных поселений.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Олег Скрипочка, а также американцы Крис Кэссиди, Эндрю Морган и Джессика Меир. Иванишин и Вагнер прибыли с Кэссиди 9 апреля на корабле "Союз МС-16" и привезли необходимые для эксперимента материалы. Олег Скрипочка вернется на Землю вместе с Морганом и Меир на "Союзе МС-15" и привезет полученные ткани для изучения.