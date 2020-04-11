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11.04.2020 14:28
Рубрика: Общество

Российские космонавты начали эксперимент по биопечати костной ткани

Текст: Наталия Ячменникова
Российские космонавты на МКС начали новый эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крысы. Печать будет длится несколько дней.
Фото: NASA/Roscosmos Фото: NASA/Roscosmos
Фото: NASA/Roscosmos

Полученные образцы вернут на Землю, после чего ученые их изучат, а осенью планируют провести эксперименты по пересадке этих образцов крысам, .- сообщил РИА Новости управляющий партнер компании 3D-Bioprinting Solutions, создавшей космический биопринтер, Юсеф Хесуани.

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До этого на российском биопринтере в космосе уже проводились эксперименты по печати различных тканей - хрящевой, костной, мышечной. Впервые такой эксперимент провел на орбите космонавт, Герой России Олег Кононенко. Вот что он рассказал в интервью "Российской газете":

- При проведении первого сеанса эксперимента, который я выполнил в декабре 2018 года, были получены тканеинженерная конструкция хряща человека (хондросфер) и щитовидной железы крысы из клеток щитовидной железы животного. Если говорить строго научным языком, то впервые в мире в условиях невесомости методом магнитной левитационной сборки была успешно осуществлена формативная биофабрикация тканеинженерных конструкций. Исследование имеет неоспоримый мировой приоритет России, поскольку ранее подобные в условиях невесомости никем не проводились.

Фото: youtube.con/Роскосмос
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Практическое применение данной технологии - изучение космической радиации. Космическая радиация негативно влияет на организм человека, особенно при полётах за пределами защитной магнитосферы Земле. Технология биопечати позволяет создавать чувствительные к радиации так называемые органы-сентинелы в качестве моделей изучения радиационных воздействий. Эти знания потребуются при выполнении дальних полётов, при планировании строительства лунных баз и создании планетарных поселений.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Олег Скрипочка, а также американцы Крис Кэссиди, Эндрю Морган и Джессика Меир. Иванишин и Вагнер прибыли с Кэссиди 9 апреля на корабле "Союз МС-16" и привезли необходимые для эксперимента материалы. Олег Скрипочка вернется на Землю вместе с Морганом и Меир на "Союзе МС-15" и привезет полученные ткани для изучения.

Общество Космос

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