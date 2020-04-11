Рукописный текст песни The Beatles Hey Jude продан за 910 тысяч долларов

Текст нот популярной песни The Beatles "Hey Jude", написанной Полом Маккартни, был продан в пятницу на аукционе за 910 тысяч долларов, что в девять раз превышает его первоначальную оценку, сообщает Reuters. Имя покупателя не раскрывается.

Перед продажей музыкальный специалист аукционного дома Джейсон Уоткинс назвал наспех набросанные Полом Маккартни ноты для студийной записи композиции 1968 года "очень редкими и ценными". "Это очень знаковая песня, с которой знакомы многие. Эти рукописные тексты Маккартни использовались в студии в качестве руководства при записи", - заявил эксперт.

Барабан с логотипом The Beatles, который использовался во время первого турне английской группы по Северной Америке в 1964 году, стал еще одним лотом аукциона. Он был продан за 200 тысяч долларов, что также значительно превышает первоначальную стоимость. Рисунок Джона Леннона и его жены Йоко Оно под названием "Багизм", термин, который они придумали для сатиризации стереотипов, был продан за 93 750 долларов, а пепельница, использованная барабанщиком Ринго Старром в студии звукозаписи Abbey Road в Лондоне, принесла 32 500 долларов. Наконец, деревянная сцена из небольшого кафе в Ливерпуле, где участники группы выступали до того, как достигли славы, обошлась в 25 600 долларов.

Эти раритеты были выставлены на аукцион в числе более 250 памятных вещей Beatles, предложенных на онлайн-аукционе в честь 50-летия распада группы. Аукцион должен был состояться в интернете и в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса он проводился только в режиме онлайн в сети.