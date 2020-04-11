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11.04.2020 09:27
Рубрика: Культура

Рукописный текст песни The Beatles Hey Jude продан за 910 тысяч долларов

Текст: Максим Макарычев
The Beatles в Майами в 1964 году. Фото: AP Photo The Beatles в Майами в 1964 году. Фото: AP Photo
The Beatles в Майами в 1964 году. Фото: AP Photo

Текст нот популярной песни The Beatles "Hey Jude", написанной Полом Маккартни, был продан в пятницу на аукционе за 910 тысяч долларов, что в девять раз превышает его первоначальную оценку, сообщает Reuters. Имя покупателя не раскрывается.

Фото: AP Photo
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Перед продажей музыкальный специалист аукционного дома Джейсон Уоткинс назвал наспех набросанные Полом Маккартни ноты для студийной записи композиции 1968 года "очень редкими и ценными". "Это очень знаковая песня, с которой знакомы многие. Эти рукописные тексты Маккартни использовались в студии в качестве руководства при записи", - заявил эксперт.

Барабан с логотипом The Beatles, который использовался во время первого турне английской группы по Северной Америке в 1964 году, стал еще одним лотом аукциона. Он был продан за 200 тысяч долларов, что также значительно превышает первоначальную стоимость. Рисунок Джона Леннона и его жены Йоко Оно под названием "Багизм", термин, который они придумали для сатиризации стереотипов, был продан за 93 750 долларов, а пепельница, использованная барабанщиком Ринго Старром в студии звукозаписи Abbey Road в Лондоне, принесла 32 500 долларов. Наконец, деревянная сцена из небольшого кафе в Ливерпуле, где участники группы выступали до того, как достигли славы, обошлась в 25 600 долларов.

Эти раритеты были выставлены на аукцион в числе более 250 памятных вещей Beatles, предложенных на онлайн-аукционе в честь 50-летия распада группы. Аукцион должен был состояться в интернете и в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса он проводился только в режиме онлайн в сети.

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